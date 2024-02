De Euronews com Agências

O presidente Zelenskyy condecorou no sábado os oficiais dos Serviços de Inteligência que participaram na destruição da corveta de mísseis russa "Ivanovets". O navio teria sido afundado na noite de quarta-feira por um ataque coordenado de drones navais.

PUBLICIDADE

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, condecorou com altas honras de Estado os militares dos serviços de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, por “demonstrarem excepcional bravura na realização de missões especiais de combate, particularmente na destruição do barco míssil russo ‘Ivanovets’, descreve um comunicado da presidência ucraniana.

“Os guerreiros da Inteligência de Defesa fizeram muito, tanto em terra quanto no mar. A Rússia sente a dor de suas ações, das ações dos seus irmãos de armas, e é crucial que os instigadores russos desta guerra sofram diariamente as suas conseqüências", disse Volodymyr Zelenskyy.

No sábado, o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, afirmou que Kiev já reduziu a frota russa para metade. Segundo Pletenchuk, a frota russa consistia em cerca de 80 navios no início de 2022 e desde então, 25 foram afundados e 15 ficaram seriamente danificados.

Kiev esforça-se para obter mais equipamentos para combater os ataques regulares da Rússia, tentando intensificar a produção de mais drones (UAVs).

De acordo com o WSJ, a Ucrânia pretende aumentar a produção de drones "FPV" (First-Person View) - até 1 milhão de unidades, até o final do ano. A produção de UAVs pode ser facilmente organizada em pequenas fábricas improvisadas e em segurança.