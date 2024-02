Israel prepara evacuação de Rafah antes do assalto à cidade

De Euronews

Benjamin Netanyahu deu ordem ao exército para preparar um plano de evacuação da cidade do sul da Faixa de Gaza, considerado último reduto do Hamas.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ordenou às Forças Armadas que preparassem um plano de evacuação para a população de Rafah antes da invasão da cidade, que Israel afirma ser o último reduto do Hamas. O anúncio surge após os ataques aéreos de quinta-feira à noite no centro da Faixa de Gaza e em Rafah, que mataram mais de 20 pessoas.

As críticas às ações israelitas no enclave palestiniano têm aumentado. Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que a conduta de Israel na guerra é "exagerada".

O diretor do Programa Alimentar Mundial, Matthew Hollingworth, avisa que a fome poderá atingir Gaza já em maio. A falta de alimentos colocou metade da população em situação de insegurança alimentar de "emergência", com a situação a agravar-se no norte, que é quase inacessível aos comboios de ajuda humanitária.

Esta sexta-feira, o exército israelita divulgou imagens do que diz serem ataques aéreos contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza. Em comunicado, refere que 15 militantes foram mortos no oeste de Khan Younis.