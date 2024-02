Novas sanções contra Moscovo na sequência da morte de Alexei Navalny

De Euronews

Os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá tentam infligir novo golpe à economia russa ao aprovar um pacote de sanções. Funcionários da prisão de Navalny também foram afetados. Empresas da China, Índia e Turquia envolvidas.

A União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá anunciaram pacotes maciços de sanções contra a Rússia, provavelmente o maior esforço conjunto desde que o Kremlin invadiu a Ucrânia há dois anos: cerca de seiscentos itens na lista dos EUA, quase 200 na Europa e 163 no Canadá.

Desta vez, no entanto, uma das razões foi a morte de Alexei Navalny. Fora da Rússia, políticos e figuras públicas acusam Putin de ser pessoalmente responsável pela morte do seu oponente.

Sanções contra Putin e vice-diretor da prisão onde esteve Navalny

Joe Biden também anunciou sanções "pessoais" contra Vladimir Putin. No entanto, estes não foram anunciados no pacote, embora o conselheiro do Conselho de Segurança Nacional John Kirby disse que "este é apenas o começo".

Várias sanções pessoais foram impostas contra funcionários do serviço penitenciário federal russo, incluindo o vice-diretor que ordenou o tratamento mais severo a Navalny e que foi promovido por Putin três dias após a morte de Alexei.

Sanções contra o Kremlin

A maioria das sanções visam minar a economia russa, a máquina de guerra e a capacidade do Kremlin de evitar as sanções impostas anteriormente.

O sistema estatal "Mir", análogo aos sistemas internacionais como Visa e MasterCard, é um dos alvos por ser fundamental para Moscovo negociar no exterior. Outro objetivo é o "Sovcomflot", que se diz ser a maior companhia de navegação russa, focada no transporte de petróleo e gás.

Cem empresas foram atingidas por sanções por ajudar o Kremlin a evitar sanções anteriores. A maioria deles vem da Rússia, mas também há empresas da China, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Índia e Sérvia.

Sanções são "ilegais"

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia definiu as sanções como "ilegais" e prometeu "uma resposta oportuna e adequada". Os fornecedores da "Mir" responderam que as sanções não terão efeito e não afetarão o cumprimento das obrigações dos clientes.