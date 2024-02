UE chega a acordo para o 13.º pacote de sanções à Rússia

Será um dos pacotes de sanções mais abrangente desde que a União Europeia começou a penalizar Moscovo devido à invasão da Ucrânia.

PUBLICIDADE

Os chefes da diplomacia europeia chegaram esta quarta-feira a um acordo de princípio para o 13.º pacote de sanções a aplicar à Rússia, no quadro da invasão da Ucrânia, confirmou a Euronews junto de fonte europeia.

Trata-se de um dos pacotes de sanções mais abrangente dos que já foram acordados pela UE desde o início da guerra e será formalmente aprovado a 24 de fevereiro, informou a presidência belga do Conselho da UE.

Pela primeira vez, são visadas empresas da China continental suspeitas de ajudar o Kremlin a obter artigos proibidos.

As sanções centram-se sobretudo na luta contra a circunvenção das penalizações e vão atrás das empresas de todo o mundo acusadas de fornecer à Rússia tecnologia avançada e equipamentos militares fabricados na UE.

Empresas da Turquia e da Coreia do Norte também foram incluídas na lista negra.

A UE já tinha tentado punir várias entidades sediadas na China continental, mas as queixas dos dirigentes de Pequim e as reservas de alguns Estados-Membros impediram a ação. Os laços cada vez mais estreitos entre a Rússia e a China acabaram por levar os diplomatas de Bruxelas a fazer uma segunda tentativa.

O comércio entre a Rússia e a China atingiu um recorde de mais de 240 mil milhões de dólares (213 mil milhões de euros) em 2023, de acordo com os dados aduaneiros do governo chinês. O valor ultrapassa facilmente o objetivo de 200 mil milhões de dólares estabelecido pelos dois países.

O novo conjunto de sanções da UE, o 13º pacote desde fevereiro de 2022, também visa instituições operadas pela Rússia que reeducam crianças que foram raptadas da Ucrânia. Os alegados raptos desencadearam um mandado de captura contra o presidente Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional, que trata a acusação como um crime de guerra.

A aprovação do pacote foi deliberadamente programada para coincidir com o segundo aniversário da guerra na Ucrânia. O processo foi atrasado pela Hungria, que está empenhada em impedir quaisquer restrições que envolvam a Rosatom, o monopólio nuclear da Rússia.

A Rosatom é a principal encarregada da expansão da central nuclear de Paks, que fornece mais de 50% da eletricidade da Hungria.

Apesar do pequeno contratempo, as sanções foram aprovadas três dias antes do prazo simbólico autoimposto para marcar dois anos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, ao contrário do ano passado, em que a UE quase falhou a efeméride.

O último pacote de sanções está quase inteiramente centrado na repressão da evasão às sanções, um fenómeno generalizado que tem sido comparado ao "jogo da toupeira": assim que se tapa um buraco, outro aparece.

A China, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, o Quirguizistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, a Sérvia e a Arménia têm estado sob o radar da UE há meses, com o enviado especial David O'Sullivan a viajar de um país para outro numa tentativa de convencer estes governos a fazer mais.

"Penso que temos de ser realistas", disse O'Sullivan à Euronews em dezembro. "Haverá sempre um certo grau de evasão. Há dinheiro a ganhar".

No ano passado, a UE introduziu um instrumento anti-circunvenção que permite ao bloco restringir certos fluxos comerciais com países como um todo, e não com empresas específicas. Este instrumento é considerado um último recurso e a sua ativação depende da aprovação unânime dos Estados-Membros, um requisito que se tem tornado cada vez mais difícil de cumprir.