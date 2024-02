Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

A mãe do opositor russo ainda não conseguiu obter o corpo do seu filho. As autoridades de Moscovo afirmam que é necessária uma investigação mais aprofundada ao corpo de Alexei Navalny. Segundo a imprensa estatal, a morte ocorreu antes de 16 de fevereiro.