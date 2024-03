De euronews

Parte do Canal Juliana em Limburgo será seco por seis meses a partir de outubro. Causando indignação entre os capitães que estão furiosos pelo desvio de dois dias e milhões de euros de despesas que vão ter.

A partir de outubro, uma secção do Canal Juliana em Limburgo, que se estende entre Berg aan de Maas e Born, será seca durante os seis meses seguintes. Para que os trabalhos de reparação sejam realizados.

Este trecho de 2,5 milhas causou indignação entre os capitães, já que a rota alternativa leva dois dias, com um gasto adicional estimado de 4 milhões de euros por dia.

O desvio direciona os navios através da eclusa em Limmel, Maastricht, e através de Antuérpia, onde as reformas também estão em andamento. As autoridades belgas sugerem uma rota de circunavegação através do Canal Juliana.

O canal serve como uma rota de navegação vital que liga portos na Holanda, Bélgica e França, com esforços contínuos da Rijkswaterstaat desde 2022 para aprofundá-lo e expandi-lo.

No entanto, a ensecadeira, inicialmente construída para este fim e recentemente reparada, deve agora ser removida devido a vazamento. Anteriormente, quase oito acidentes aconteceram perto da ensecadeira.