Novo governo polaco traz esperança à comunidade LGBT

A Polónia é um dos, senão o país da União Europeia em que a comunidade LGBT é menos protegida por lei. O novo governo, que sucede a oito anos do ultraconservador PiS, promete mudar as coisas.

A Polónia é, de longe, o país da União Europeia com a taxa mais baixa de igualdade de direitos entre homens e mulheres. O novo governo liberal prometeu melhorar a situação. Os ativistas, no entanto, receiam que questões fundamentais como a discriminação LGBT não sejam uma prioridade.

O nosso repórter internacional Julián López Gómez viajou até Varsóvia, a capital da Polónia, para tentar compreender as suas expectativas e receios - e as dificuldades que explicam porque é que mudanças legislativas significativas podem demorar algum tempo.

O país está no fim da lista da UE no que respeita à plena igualdade de respeito pelos direitos humanos da comunidade LGBT. A Polónia tem também uma das leis mais restritivas da UE em matéria de aborto.

O novo governo liberal, de ampla coligação, prometeu reformas em ambos os domínios, bem como progressos em matéria de direitos das mulheres.

Mas o caminho legislativo que se avizinha parece longo e sinuoso, com consequências significativas para muitos. Encontrámo-nos, por exemplo, com a editora Elżbieta e a escritora Renata, algumas horas antes de viajarem para a Dinamarca para se casarem. O seu casamento não terá qualquer valor legal aqui.

"Preferíamos casar na Polónia, claro, mas ainda é impossível. Temos uma relação há cerca de 30 anos. Há muitos casamentos heterossexuais que não duram tanto tempo. E na Polónia continua a ser impossível reconhecer a nossa relação, mesmo como união de facto", afirma Renata.

Contra o discurso de ódio

Além da igualdade de direitos em matéria de casamento, a comunidade LGBT polaca quer que o novo governo trate urgentemente do discurso de ódio.

Anna Mazurczak, que trabalha como advogada na maior e mais antiga ONG do país em defesa do coletivo, afirmou que "pode dizer-se o que se quiser sobre a comunidade LGBT e não se será punido. Se disser exatamente as mesmas palavras, algo odioso contra minorias religiosas, minorias étnicas e minorias nacionais, então será um crime. Na verdade, o governo concordou que deveríamos alterar o Código Penal para que o discurso de ódio homofóbico e transfóbico seja considerado crime. Prepararam um projeto de lei que ainda está a ser analisado".

Este processo está a ser dificultado por uma forte polarização social.

Enquanto passeávamos por Varsóvia, assistimos aqui e ali a pequenas manifestações contra os diferentes planos do governo, incluindo a sua agenda social.

"Podem fazer o que quiserem em casa, eu não olho para a vossa cama", disse-nos um homem que andou durante horas com grandes cartazes contra a "propaganda LGBT" e a "ideologia de género". "Mas não concordo que tragam a vossa própria cama para espaços públicos. Isso equivale a corromper as crianças. Defino-a (a homossexualidade) como uma doença que não deve ser promovida", disse.

Debate político

O debate político é igualmente aceso e promete um longo e sinuoso caminho legislativo para qualquer reforma. A oposição não quer alterar o atual status quo. Mesmo no seio da ampla e heterogénea coligação que apoia o governo, muitos deputados têm opiniões conservadoras e estão relutantes em participar em reformas profundas. O presidente da Polónia, Andrzej Duda, do partido ultraconservador Lei e Justiça (PiS), tem o direito de vetar qualquer legislação.

Foi agora anunciada uma nova lei que regulamenta as chamadas parcerias civis. O Parlamento está a trabalhar nas recomendações. O governo prometeu avançar, mas o projeto existente não vai suficientemente longe para casais como o formado há 12 anos por Aleksandra e Karolina, mães de duas crianças de 5 e 2 anos. "Enquanto pessoas que estabeleceram relações homossexuais, não nos preocupamos apenas em ter uma união reconhecida por lei. O que nos interessa é a igualdade", concluem.