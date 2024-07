Brigada fluvial treina no rio Sena para os Jogos Olímpicos de Paris

De Euronews

Operação policial de larga escala prevista para a abertura dos Jogos Olímpicos, contará com mais de 90 barcos no rio Sena ao longo de seis quilómetros.

A brigada fluvial da polícia francesa realizou operações de treino no rio Sena, esta terça-feira, como preparação para a abertura dos Jogos Olímpicos no final do mês.

A cerimónia ao ar livre terá lugar ao pôr do sol e durará cerca de quatro horas, fazendo de Paris e dos seus monumentos emblemáticos um grande palco. Cerca de 10.000 atletas vão desfilar em mais de 90 barcos ao longo de seis quilómetros do rio parisiense.

"Estamos particularmente orgulhosos por podermos garantir a segurança no rio para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estamos a treinar para isso, o treino não é apenas sobre os Jogos Olímpicos, é um processo a longo prazo", disse Sophie Malherbe, chefe do departamento da polícia da brigada fluvial de Paris. "Não esperamos problemas particulares", concluiu.

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, anunciou que irá destacar cerca de 30.000 agentes por dia, incluindo polícias armados. Número esse que poderá chegar aos 45.000 para a cerimónia de abertura no rio Sena.

A polícia será apoiada pelos militares, com cerca de 18.000 membros do exército envolvidos durante a competição.

Espera-se que cerca de 220 mil espetadores convidados, que estarão protegidos por uma rede de segurança, encham os níveis superiores das margens do rio. E que outros 100 mil espetadores, estes com bilhetes pagos, assistam à cerimónia na margem inferior do rio, junto da praça do Trocadéro.