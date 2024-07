De Euronews com AP

Depois da retirada dos militares israelitas, após dias de combates contra o Hamas, os trabalhadores da proteção civil de Gaza retiraram cerca de 60 corpos de edifícios desmoronados em dois bairros da cidade.

Os militares israelitas lançaram uma incursão nos distritos de Tal al-Hawa e Sinaah no início da semana para combater o que, segundo eles, eram militantes do Hamas que se tinham reagrupado ali.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trabalhadores da proteção civil a embrulhar corpos, incluindo várias mulheres, em cobertores nas ruas repletas de escombros de Tal al-Hawa e Sinaah.

Até agora foram encontrados cerca de 60 corpos, incluindo famílias inteiras que parecem ter sido mortas por fogo de artilharia e ataques aéreos quando tentavam fugir, disse Mahmoud Bassal, o diretor da defesa civil em Gaza.

Um soldado israelita desmonta do seu tanque perto da fronteira entre Israel e Gaza, 12 de julho de 2024 Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Alguns corpos foram parcialmente devorados por cães, outros foram queimados no interior das casas e outros permaneceram inacessíveis nos escombros, disse ele.

O diretor do Hospital Al-Ahli, nas proximidades, Fadel Naem, disse que pelo menos 40 corpos encontrados nos bairros tinham sido levados para as instalações, embora não tivesse um número exato.

O exército israelita disse que não podia comentar a descoberta dos corpos.

O ataque de Israel aos bairros começou depois de ter emitido uma ordem de evacuação para a zona na segunda-feira. Numa declaração de sexta-feira, os militares disseram que as suas tropas tinham como alvo a sede abandonada da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, UNRWA, onde, segundo eles, o Hamas tinha montado operações.

A UNRWA abandonou o complexo em outubro, no início da guerra. Os militares disseram na sexta-feira que as tropas tinham lutado contra os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica no complexo e descobriram material para a construção de drones e esconderijos de armas.

Foram divulgadas fotografias de alguns dos materiais descobertos, embora as afirmações não tenham podido ser confirmadas de forma independente.

Na sexta-feira, as tropas retiraram-se da maior parte da área, mas os atiradores furtivos e os drones continuavam a disparar, disse Salem Elrayyes, um residente que fugiu há meses para o sul, mas que falou com familiares que ainda se encontram no bairro.

Um dia antes, funcionários da defesa civil disseram ter encontrado dezenas de corpos em Shijaiyah, outro bairro da Cidade de Gaza de onde as tropas israelitas se retiraram nos últimos dias, após uma ofensiva de duas semanas.

A maior parte da população da cidade de Gaza e das áreas circundantes no norte fugiu no início da guerra, mas a ONU estima que cerca de 300.000 pessoas permanecem no norte.

A cada novo ataque, as pessoas fogem frequentemente para outras zonas do norte, uma vez que, até à data, Israel não permitiu que as pessoas que fugiram para sul regressassem ao norte.

Israel lançou a sua campanha em Gaza após a incursão do Hamas em Israel, a 7 de outubro, em que os militantes invadiram o sul e mataram cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis, e raptaram cerca de 250.

Desde então, as ofensivas terrestres e os bombardeamentos israelitas mataram mais de 38 300 pessoas em Gaza e feriram mais de 88 000, segundo o Ministério da Saúde do território.

O ministério não faz distinção entre combatentes e civis na sua contagem.

Mais de 80% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram expulsos das suas casas e a maioria está agora amontoada em campos de tendas esquálidos, enfrentando uma fome generalizada.