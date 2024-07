O luxuoso casamento de Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia

De Euronews

Dezenas de personalidades mundiais marcaram presença no casamento tradicional hindu do filho do homem mais rico da Ásia. A cerimónia prolonga-se ao longo do fim de semana.

O filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, casou-se com a sua namorada de longa data no sábado, no que muitos apelidaram de casamento do ano, com a presença de celebridades mundiais, magnatas do mundo dos negócios e políticos.

Os rituais de casamento, incluindo a troca de grinaldas pelo casal e a caminhada em torno de um fogo sagrado, começaram na sexta-feira e terminaram depois da meia-noite.

O casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant realizou-se no Centro de Convenções Jio World, propriedade dos Ambani, em Bombaim, e na casa da família.

O casamento foi o culminar de meses de eventos relacionados com a cerimónia que incluíram atuações de estrelas pop como Rihanna e Justin Bieber.

O Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, participou numa receção organizada pelos Ambanis no sábado à noite.

Anant Ambani, à esquerda, e Radhika Merchant posam para os fotógrafos durante a sua cerimónia de pré-casamento em Mumbai, a 5 de julho de 2024

Os Ambanis organizaram uma "cerimónia de bênção" para que amigos e familiares conhecessem o casal e lhes desejassem uma vida de casados feliz.

Os quatro dias de celebrações do casamento começaram na sexta-feira com a tradicional cerimónia de casamento hindu e serão seguidos por uma grande receção que deverá decorrer durante todo o fim de semana.

A lista de convidados para o luxuoso evento inclui os antigos primeiros-ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson; John Kerry, o antigo enviado especial dos EUA para o clima, o diretor executivo da Saudi Aramco, Amin H. Nasser; e Adele, Lana Del Rey, Drake e David Beckham. A família Ambani não comentou nem confirmou a lista de convidados.

Os canais de televisão locais mostraram a chegada de celebridades como Kim Kardashian e o lutador profissional e ator de Hollywood John Cena. As irmãs Kardashian, Kim e Khloé, passearam num riquexó motorizado pelas ruas movimentadas de Bombaim na sexta-feira, antes de se juntarem às cerimónias de casamento, segundo a agência noticiosa Press Trust of India.

Os convidados internacionais vestiram roupas tradicionais de grandes estilistas indianos. Vestiram sherwanis bordados - casacos de manga comprida usados pelos homens no Sul da Ásia. Cena vestiu um sherwani azul-celeste e calças brancas. Nick Jonas vestiu um sherwani cor-de-rosa e calças brancas.

O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e a sua mulher Cherie no casamento em Bombaim, 12 de julho de 2024

A polícia impôs desvios de trânsito à volta do local do casamento, de sexta a segunda-feira, para fazer face ao afluxo de convidados que viajaram de avião para Bombaim, onde as fortes chuvas da monção provocaram inundações e perturbações nos voos durante a última semana.

A extravagância e a ostentação de opulência que acompanha o casamento levaram muitos a levantar questões sobre a crescente desigualdade na Índia, onde o fosso entre ricos e pobres está a aumentar. O evento também provocou a ira de alguns residentes de Bombaim, que dizem ter ficado presos em longos engarrafamentos de trânsito.

O pai do noivo, Mukesh Ambani, é o nono homem mais rico do mundo, com um património líquido de 116 mil milhões de dólares, segundo a Forbes. É a pessoa mais rica da Ásia. A sua Reliance Industries é um conglomerado com mais de 100 mil milhões de dólares de receitas anuais, com interesses que incluem a petroquímica, o petróleo e o gás, as telecomunicações e o retalho.

A noiva, Radhika Merchant, também de 29 anos, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e é directora de marketing da sua empresa, Encore Healthcare, segundo a Vogue.