Roménia: excesso de produção de melancia causa problemas a produtores

Os produtores de uma das regiões mais ricas em melancia, na Roménia, estão preocupados com a produção deste ano. Os agricultores afirmam que as melancias amadureceram todas ao mesmo tempo o que leva a uma saturação de mercado e consequente redução de preço de compra ao produtor.

Maduras e saborosas, as melancias estão à espera dos seus compradores no mercado de Dăbuleni, no sul da Roménia. Alguns já se estragaram e são atirados para o chão. Este ano, o clima atrasou a produção e fez com que todas as melancias amadurecessem ao mesmo tempo, o que levou a uma sobreprodução a nível nacional.

Embora os consumidores prefiram os preços baixos, esta situação está a afetar os resultados dos agricultores.

Para fazer face à concorrência, os produtores acabam por vender melancias a cerca de 60 a 80 bani, cerca de 0,12 a 0,16 cêntimos por quilo. Mesmo assim, toneladas de fruta acaba no lixo.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, a área cultivada com melancias em Dăbuleni representa 16% do total nacional. Segundo o Anuário Estatístico de 2009, a Roménia produz 22,8% de todas as melancias da União Europeia.

Muitos produtores locais esperam que a próxima colheita dê mais frutos financeiros.