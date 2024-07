Milhares saem às ruas em protestos contra o assassinato do chefe político do Hamas

De Euronews com AP

Do Paquistão ao Líbano, foram milhares os manifestantes que protestaram contra o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh e prometeram "morte" ou "vingança" a Israel.

PUBLICIDADE

As ruas do mundo muçulmano inundaram-se de verde, vermelho,branco e de raiva.

Milhares de pessoas em vários países protestaram contra a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

Teerão e o Hamas acusam Israel de ter assassinado o seu principal líder político na capital iraniana, na quarta-feira, alegando que Telavive coordenou o mortífero ataque aéreo da madrugada.

Milhares manifestaram-se na Cisjordânia ocupada

Muitos foram os manifestantes palestinianos que marcharam por Ramallah, na Cisjordânia, território palestiniano ocupado por Israel desde 1967, em protesto contra o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

Dezenas de bandeiras verdes do Hamas moveram-se acompanhadas de gritos como “o povo quer a Brigada al-Qassem” ou “somos os homens de Muhammad al-Deif”, referindo-se ao líder militar do Hamas que foi alvo de um ataque israelita em Gaza no início do mês.

Em Ramallah, o apoio aberto ao Hamas tem sido raro. Ramallah é a capital administrativa da Cisjordânia e é governada pela Autoridade Palestiniana, dominada pela Fatah, que há muito está em desacordo com o Hamas sobre a governação dos dois territórios palestinianos.

"Linha dura" no Irão

Um grupo de apoiantes da linha dura do Governo reuniu-se na Universidade de Teerão também em protesto.

Um dos estudantes disse que o Irão devia dar uma resposta decisiva ao assassinato do líder do Hamas. "Isto é necessário para a nossa segurança e paz. Nenhum país deveria ter a coragem de assassinar um convidado oficial de um país dentro do seu território, na sua capital. Estamos muito tristes com o que aconteceu”, disse.

Outro estudante, Farsi, diz que a presença dos manifestantes servia para condenar o regime sionista e "dizer-lhes que estes são os seus últimos suspiros. Não podem fazer nada. Tudo isto é um sinal de que estão a debater-se num pântano”.

Os manifestantes seguravam fotografias de Haniyeh e gritavam “morte a Israel”, “Alá é o maior” ou “Morte à América”.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, prometeu vingança contra Israel.

Marchas de protesto no Líbano

No Líbano, os protestos também marcaram esta quarta-feira.

Centenas de pessoas num campo de refugiados palestiniano, al-Bass, na cidade de Tiro, no sul do país, vestidos com keffiyehs - tradicional lenço quadrado usado à volta da cabeça - marcharam em apoio ao Hamas.

Levavam imagens de Haniyeh hasteadas como bandeiras enquanto gritavam "vingança, vingança das Brigadas Qassam (ala militar do Hamas)” ou “erguemo-nos por amor a Deus."

Abdelmajeed Awad, chefe político do Hamas em Tiro, discursou para a multidão num púlpito. “Haniyeh deixou-nos, mas ficaram centenas, na verdade milhares, de homens que estão a travar a batalha”, disse.

PUBLICIDADE

Numa entrevista à Associated Press, o porta-voz do Hamas, Jihad Taha, deixa o aviso. "Israel não conseguirá quebrar a vontade do povo palestiniano nem quebrar a vontade da resistência palestiniana”, disse.

"Mulçumanos vencerão" no Paquistão

Também no Paquistão centenas de pessoas sairam às ruas. Em Karachi, a capital do país, ouviam-se gritos com a promessa "os muçulmanos vencerão”.

“A luta dos palestinianos será impulsionada porque o seu movimento não depende de alguns”, disse Munim Zafar, chefe do movimento Jamaat-e-Islami em Karachi.

Apoiantes do grupo religioso paquistanês “Jamaat-e-Islami” seguram cartazes com o retrato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Karachi, na quarta-feira, 31 de julho de 2024 Fareed Khan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

“Seja Ismail Haniyeh, Sheikh Yaseen ou Dr. Rantisi, eles deram origem a um movimento que continuará mesmo depois deles”, acrescentou.

PUBLICIDADE

A Fundação Palestina do Paquistão organizou um protesto separado, no qual foi feita uma oração em massa por Haniyeh seguida de cânticos, “a guerra terminará com a destruição de Israel.”

Haniyeh foi assassinado no Irão depois de ter assistido à tomada de posse do novo presidente do país, informaram o Irão e o grupo militante na quarta-feira.

Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo assassinato, mas as suspeitas recaíram rapidamente sobre Israel, que prometeu matar Haniyeh e outros líderes do Hamas desde o ataque do grupo a Israel a 7 de outubro, que desencadeou a guerra em Gaza.