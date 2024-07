Zelenskyy visita hospital militar onde estão a ser tratados veteranos de guerra ucranianos

Durante uma deslocação à região de Rivne, o presidente da Ucrânia visitou um hospital militar onde estão a ser tratados e reabilitados soldados com lesões complexas.

O presidente ucraniano Volodymr Zelenskyy visitou um hospital militar onde os veteranos de guerra estão a ser tratados e reabilitados.

Durante a deslocação às instalações na região ucraniana de Rivne, na terça-feira, Zelenskyy visitou as operações do hospital, a sala de fisioterapia, a piscina e uma sala de reabilitação robótica onde os terapeutas trabalham com os doentes. O líder ucraniano cumprimentou pacientes e entregou medalhas aos soldados feridos.

Zelenskyy também visitou as fortificações ao longo da fronteira norte na terça-feira.

"Já muito foi feito - tanto em termos de fortificações como de minas fronteiriças", disse Zelenskyy, no seu discurso noturno em vídeo.

Lenta mas firmemente, ao longo do verão, as tropas russas têm vindo a avançar sobre a defesa ucraniana, desarmada e com falta de pessoal, o que levou o Ocidente a exigir novas armas e estratégias para reforçar Kiev.

Estados Unidos anunciam mais 1,7 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia

As forças de Moscovo invadiram duas aldeias na linha da frente ucraniana em Donetsk, revelou um sargento do exército ucraniano na segunda-feira. A notícia surge na sequência de ataques incessantes que fazem parte de um esforço do Kremlin para sobrecarregar as defesas na região.

Os Estados Unidos anunciaram, na segunda-feira, 1,7 mil milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia, incluindo munições para sistemas de defesa aérea, artilharia, morteiros e mísseis antitanque.

O mais recente fornecimento de armas ocorreu pouco mais de duas semanas após a cimeira da NATO em Washington, onde os aliados dedicaram uma parte significativa do tempo à necessidade de reforçar o apoio à Ucrânia na sua luta contra as forças russas.

A Ucrânia anunciou planos para envolver a Rússia na segunda Cimeira de Paz, com um dos porta-vozes de Kiev a dizer que a principal questão é saber se Moscovo conduzirá as negociações de boa fé. A mesma fonte acrescentou que, se os russos se recusarem a sentar-se à mesa das negociações, tornar-se-á claro quem quer a paz e quem não quer.