Os parques eólicos de Vesterhav Syd e Vesterhav Nord, situados na costa ocidental da Dinamarca, sofreram uma transformação surpreendente.

Inicialmente objeto de controvérsia, estes projetos de energias renováveis tornaram-se uma atração turística fascinante, oferecendo uma experiência única que combina sustentabilidade e aventura.

A instalação de turbinas eólicas no Mar do Norte, ao largo de Holmsland Klit e do município de Lemvig, enfrentou inicialmente uma forte oposição dos proprietários de casas de férias e das agências de aluguer. No entanto, após a sua entrada em funcionamento, a perceção do público começou a mudar.

Uma nova atividade turística: Wind Safaris

A/S Kott, uma empresa local de Hvide Sande, aproveitou a oportunidade para oferecer passeios de barco que permitem aos visitantes ver de perto as imponentes turbinas.

Fritz Kott, operador turístico, comenta: "Temos uma viagem de barco de cerca de 45 minutos. As pessoas querem mesmo sair e ver os moinhos de vento, e acham que é fantástico."

As excursões, conhecidas como "safaris eólicos", ganharam rapidamente popularidade. Mogens Ringby, um participante entusiasta, partilha: "Queria sair e ver os moinhos de vento aqui no mar, em comparação com os de terra".

Até os mais novos são atraídos por esta experiência única. Meliah Gissing, de 7 anos, expressa o seu espanto: "São grandes e produzem eletricidade, certo?

Um conceito comprovado e de sucesso

Arne Rahbek, diretor de relações com as partes interessadas da Vattenfall, a empresa responsável pelos parques eólicos, afirma: "Não é que não tenha sido feito antes, porque o fazem em Inglaterra em relação a alguns dos nossos parques eólicos, com grande sucesso. Portanto, é um conceito comprovado, pode dizer-se".

Fritz Kott nota uma mudança gradual na atitude da comunidade: "Ainda há alguns que são contra, mas muitos disseram: bem, eles estão lá, por isso vamos tentar tirar o lado positivo da situação. Já não há tantos opositores como antigamente".

Os parques eólicos de Vesterhav Syd e Vesterhav Nord demonstram como os projetos de energias renováveis podem evoluir de uma fonte de controvérsia para atracções turísticas inovadoras.

Esta iniciativa não só gera energia limpa, como também educa e entretém, promovendo uma maior aceitação das energias renováveis entre o público.