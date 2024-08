Manifestantes antirracismo saem às ruas do Reino Unido após os motins de extrema-direita

De Euronews

Milhares de manifestantes antirracismo reuniram-se em cidades de toda a Inglaterra após uma semana de motins e desordem contra imigrantes.

Milhares de pessoas reuniram-se nas ruas do Reino Unido no sábado, em manifestações antiracistas realizadas em todo o país.

As manifestações surgiram na sequência dos motins anti-imigração e da violência que assolaram o país no início do mês, na sequência de um ataque fatal com faca a crianças em Southport.

A desinformação espalhada pelas redes sociais afirmava que o atacante era um imigrante ilegal e muçulmano.

A organização Stand Up to Racism organizou até 22 manifestações "Stop the Far Right" no sábado em cidades como Londres, Manchester e Birmingham.

Em Londres, milhares de pessoas reuniram-se em frente à sede da Reform UK em Londres para acusar o político britânico Nigel Farage de "incitar desordeiros fascistas", antes de marcharem em frente à residência do Primeiro-Ministro em Downing Street em apoio aos refugiados.

Estima-se que cerca de 2.500 pessoas tenham participado na marcha na capital - com os manifestantes a gritarem "os refugiados são bem-vindos aqui".

Gary McFarlane, da organização Stand up for Racism, disse: "A maioria das pessoas na Grã-Bretanha é a favor de uma sociedade multicultural e é contra a violência dos racistas e fascistas".

O rei Carlos III do Reino Unido aplaudiu os que saíram às ruas das cidades britânicas para se oporem ao racismo na sequência dos recentes distúrbios.

A situação difícil com que o país se depara é um microcosmo dos desafios mais vastos com que se confrontam muitos países europeus, que enfrentam uma série de problemas relacionados com a migração e o aumento do sentimento de extrema-direita.