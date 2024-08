De Euronews com AP

No seu discurso de abertura na conferência económica anual da Reserva Federal em Jackson Hole, Jerome Powell sublinhou que a inflação, depois de o pior aumento de preços em quatro décadas ter infligido sofrimento a milhões de famílias, parece estar em grande parte sob controlo.

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou que "chegou o momento" de começar a reduzir a taxa de juro diretora do banco central norte-americano, que se encontra em máximos de 23 anos.

Mas, num discurso que foi objeto de grande atenção, Powell não disse quando começariam os cortes nas taxas nem qual a sua dimensão.

Espera-se que a Fed anuncie um corte modesto de um quarto de ponto na sua taxa de referência quando se reunir em meados de setembro.

"A direção da viagem é clara, e o momento e o ritmo dos cortes nas taxas dependerão dos dados que forem chegando. A evolução das perspectivas no que respeita ao equilíbrio dos riscos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar um mercado de trabalho forte, à medida que avançamos em direção à estabilidade dos preços", afirmou.

"O nosso objetivo tem sido restaurar a estabilidade dos preços, evitando os aumentos acentuados do desemprego que caracterizaram os anteriores episódios de desinflação, quando as expectativas de inflação estavam menos bem ancoradas. Embora a tarefa não esteja concluída, fizemos muitos progressos nesse sentido", afirmou.

De acordo com a medida preferida da Fed, a inflação caiu para 2,5% no mês passado, muito abaixo do seu pico de 7,1% há dois anos e apenas ligeiramente acima do objetivo de 2% do banco central.

O presidente da Fed afirmou ainda que os cortes nas taxas deverão manter o crescimento da economia e sustentar as contratações, que abrandaram no mês passado.

A continuação do crescimento poderá impulsionar a campanha presidencial da vice-presidente Kamala Harris, mesmo quando a maioria dos americanos se diz insatisfeita com o desempenho económico da administração Biden-Harris, em grande parte porque os preços médios continuam muito acima do que eram antes da pandemia do coronavírus.

Ao reduzir as taxas, disse ele, "há boas razões para pensar que a economia voltará a ter uma inflação de 2%, mantendo um mercado de trabalho forte".

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, caminha à porta do Simpósio Económico de Jackson Hole, no Jackson Lake Lodge, a 23 de agosto de 2024 Amber Baesler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Uma descida das taxas em meados de setembro, a menos de dois meses das eleições presidenciais, poderia provocar uma pressão política indesejável sobre a Reserva Federal, que procura evitar envolver-se na política do ano eleitoral.

O ex-presidente Donald Trump argumentou que o Fed não deveria cortar as taxas tão perto de uma eleição.

Mas Powell tem sublinhado repetidamente que o banco central tomaria as suas decisões sobre as taxas com base apenas em dados económicos, sem ter em conta o calendário político.