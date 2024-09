O Qatar 365 explora o mundo infinito da literatura, do incentivo à leitura entre as crianças até ao estímulo da criatividade com caligrafia árabe. Visitamos também a primeira escola para meninas do Catar, agora transformada em museu, para homenagear a mulher que lutou pela educação das mulheres.

Neste episódio, a equipa do Qatar 365 explora a arte da caligrafia e descobre como o país incentiva jovens e idosos a tornar a leitura num capítulo importante das suas vidas. Aadel Haleem, Laila Humairah e Johanna Hoes visitam a Biblioteca Nacional do Catar, a Liwan Design Studios, o Museu de Arte Islâmica e algumas mesquitas públicas para ver como a literatura é utilizada como forma de expressão.

Laila Humairah visita a Biblioteca Nacional do Catar, que organiza regularmente atividades para incentivar o hábito da leitura nas crianças. Recentemente, a biblioteca elegeu uma mascote oficial, Ramly, uma personagem inspirada nos fenecos, pequenas raposas do deserto árabe. Ebrahim Al-Bishri, bibliotecário sénior da biblioteca, explica a Laila que Ramly foi criado para incutir o mesmo senso de curiosidade e natureza aventureira deste animal nas crianças de todo o Catar.

Aadel Haleem fala com Sheikha Reem Al Thani, do Museu do Catar, na Liwan Design Studios em Msheireb. A conversa acontece no antigo escritório de Amna Mahmoud Al Jaidah, fundadora e diretora da primeira escola feminina do Catar. Sheikha Reem guia Aadel pela exposição realizada com material de arquivo que remonta a 1938 e explica-lhe como este está a ser usado para sublinhar o impacto que a escola teve em diversas gerações de mulheres do Catar.

Por fim, Johanna Hoes aventura-se na arte da caligrafia árabe no Museu de Arte Islâmica, onde descobre que é algo muito mais difícil do que parece. Caligrafia, a combinação das palavras gregas "kallos" e "grafo", significa literalmente "bela escrita". É uma forma de arte que existe há milhares de anos, mas que continua a ser ensinada nas salas de aula. Os traços elegantes da língua árabe também desempenham um papel central na arquitetura e no design, como é possível ver nas fachadas e interiores de mesquitas de todo o país.