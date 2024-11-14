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Biden envia ajuda para a Ucrânia continuar a lutar no próximo ano, diz Blinken

Nesta fotografia fornecida pelo Serviço de Emergência Ucraniano, em 13 de novembro de 2024, as equipas de salvamento apagam o fogo de um edifício destruído por um ataque russo em Brovary, Kiev.
Nesta fotografia fornecida pelo Serviço de Emergência Ucraniano, em 13 de novembro de 2024, as equipas de salvamento apagam o fogo de um edifício destruído por um ataque russo em Brovary, Kiev. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Tamsin Paternoster com AP
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A administração Biden disse que estava determinada a ajudar a Ucrânia a lutar contra a Rússia, antes de passar o poder ao presidente eleito Donald Trump em janeiro.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai enviar "o máximo de ajuda possível" à Ucrânia nos seus últimos meses no poder, afirmou o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, durante uma deslocação a Bruxelas.

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"O Presidente Biden comprometeu-se a garantir que todos os dólares que temos à nossa disposição serão enviados até 20 de janeiro", data em que Donald Trump deverá tomar posse, disse Blinken.

Os EUA vão "adaptar e ajustar" o equipamento mais recente que estão a enviar, sem fornecer detalhes sobre o equipamento militar que os EUA planeiam fornecer ao país, que se aproxima do seu terceiro ano de guerra contra a vizinha Rússia.

Os países da NATO devem concentrar os seus esforços em garantir que a Ucrânia "tem o dinheiro, as munições e as forças mobilizadas" para lutar eficazmente em 2025 ou negociar a paz a partir de uma posição de força.

A incerteza política que paira sobre a forma como os EUA irão abordar a sua política em relação à guerra após a tomada de posse de Trump é grande.

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Os EUA são atualmente o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, da qual esta depende fortemente. Trump não deu pormenores concretos sobre a abordagem da sua administração em relação à guerra, mas disse várias vezes que iria considerar a possibilidade de suspender os fundos para o país devastado pela guerra.

A guerra na Ucrânia não mostra sinais de abrandamento, com a Rússia a lançar um enorme ataque à capital do país, Kiev, na quarta-feira, com uma combinação de mísseis e drones.

Oito regiões da Ucrânia foram atacadas no total na quarta-feira, com a Rússia a disparar seis mísseis balísticos e de cruzeiro e 90 drones, de acordo com a força aérea ucraniana.

Foi também confirmada a presença de tropas norte-coreanas na guerra, tendo o Departamento de Estado norte-americano afirmado que a maioria delas está a lutar para expulsar o exército ucraniano de solo russo na região de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma incursão surpresa no início deste ano.

As forças armadas russas treinaram os soldados norte-coreanos em artilharia, técnicas de drones e operações básicas de infantaria, incluindo a limpeza de trincheiras, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, na terça-feira.

As autoridades de Kiev dizem que a Rússia enviou cerca de 50.000 soldados numa tentativa de desalojar os soldados ucranianos da região de Kursk.

Nos últimos meses, a Rússia tem estado a reunir forças para uma contraofensiva em Kursk, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, embora não se conheça o calendário da operação.

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