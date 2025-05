Financiamento climático no centro das discussões da COP29

PUBLICIDADE

O financiamento climático está no centro das atenções na COP29. Na cimeira, realizada em Baku, discutem-se os instrumentos financeiros que podem ser utilizados para apoiar a ação climática e reforçar a resiliência nos países em desenvolvimento.

Na derradeira semana do evento, o Azerbaijão congratula-se com os progressos realizados.

"Há um consenso geral sobre a questão do mercado de carbono, que foi um resultado imediato da COP", disse Hikmet Hajiyev, conselheiro de política externa do presidente do Azerbaijão, à Euronews. "Entretanto, vemos que o fundo de perdas e danos se torna operacional e também totalmente funcional, de forma a satisfazer as necessidades de outros países em geral", explicou.

O conselheiro para a política externa do presidente do Azerbaijão explica que já observou resultados positivos dos bancos internacionais de desenvolvimento e das instituições financeiras no âmbito da sua abordagem multifacetada ao novo objetivo financeiro.

Hikmet Hajiyev explicou ainda que estas instituições já aumentaram as contribuições no contexto da abordagem multi-camadas do novo objetivo financeiro, apelando também a todas as partes para contribuirem de forma a que o mecanismo funcione.

"A COP do Azerbaijão é sobre finanças. O Azerbaijão está a fazer o seu melhor para atingir o objetivo climático, mas para isso não está sozinho. Todos os membros das convenções, todas as partes devem desempenhar o seu papel com base na responsabilidade partilhada", afirmou.

De acordo com um novo relatório publicado por um grupo independente sobre financiamento climático, os fundos necessários para combater as alterações climáticas poderão atingir 1,3 triliões de dólares até 2035.