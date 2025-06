Ministro russo da Defesa visita a Coreia do Norte

PUBLICIDADE

Uma delegação militar russa, chefiada pelo ministro da Defesa Andrei Belusov, chegou à Coreia do Norte na sexta-feira, num contexto de crescente preocupação internacional com a expansão da cooperação entre os dois países, depois de a Coreia do Norte ter enviado milhares de tropas para a Rússia no mês passado.

Kim e Belusov chegaram a um "consenso satisfatório" sobre o reforço da parceria estratégica e defesa da soberania, dos interesses de segurança e da justiça internacional de cada país face às rápidas mudanças no ambiente de segurança internacional, segundo a Agência Central de Notícias norte-coreana (KCNA).

Kim disse que a Coreia do Norte "apoiará invariavelmente a política da Federação Russa para defender a sua soberania e integridade territorial das tentativas de hegemonia dos imperialistas", disse a KCNA.

A Coreia do Norte apoiou a invasão da Ucrânia pela Rússia, considerando-a uma resposta defensiva ao que Moscovo e Pyongyang consideram ser o avanço "imprudente" da NATO para leste e as medidas lideradas pelos EUA para eliminar a posição da Rússia como um Estado poderoso.

Kim criticou a decisão norte-americana, tomada no início de novembro, de permitir que a Ucrânia atacasse alvos dentro da Rússia com mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA, considerando-a uma intervenção direta no conflito. Chamou aos recentes ataques russos contra a Ucrânia "uma medida oportuna e eficaz" que demonstra a determinação da Rússia, segundo a KCNA.

De acordo com avaliações dos EUA, da Ucrânia e da Coreia do Sul, a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados para a Rússia e alguns deles já começaram a combater na linha da frente. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros países afirmam que a Coreia do Norte também enviou sistemas de artilharia, mísseis e outras armas convencionais para reabastecer o exausto stock de armas da Rússia.

Tanto a Coreia do Norte como a Rússia não confirmaram formalmente os movimentos das tropas norte-coreanas e negaram firmemente as informações sobre o envio de armas.

A Coreia do Sul, os EUA e os seus parceiros estão preocupados com o facto de a Rússia poder dar à Coreia do Norte tecnologia avançada de armamento em troca, incluindo ajuda para construir mísseis nucleares mais potentes.

Na semana passada, o conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Shin Wonsik, disse a um programa local da SBS TV que Seul acreditava que a Rússia tinha fornecido sistemas de mísseis de defesa aérea à Coreia do Norte. Shin Wonsik afirmou que a Rússia também parece ter dado assistência económica à Coreia do Norte e várias tecnologias militares, incluindo as necessárias para os esforços do Norte para construir um sistema fiável de vigilância espacial.

Belusov também se encontrou com o ministro da Defesa norte-coreano No Kwang Chol na sexta-feira. Durante um banquete no mesmo dia, Belusov afirmou que a parceria estratégica entre os dois países era crucial para defender a sua soberania da agressão e das acções arbitrárias dos imperialistas, segundo a KCNA.

Ministros da Defesa da Rússia e da Coreia do Norte 朝鮮通信社/KCNA via KNS

Em junho, Kim e Putin assinaram um tratado que obriga os dois países a prestar assistência militar imediata em caso de ataque. Este é considerado o maior acordo de defesa entre os dois países desde o fim da Guerra Fria.