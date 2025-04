PUBLICIDADE

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, quer acabar com a "impunidade" nas redes sociais e combater o aumento das notícias falsas que ameaçam a democracia na União Europeia. Durante o seu discurso no Fórum Económico Mundial em Davos, na quarta-feira, Pedro Sánchez aproveitou a oportunidade para atacar os magnatas das redes sociais, pedindo-lhes que "sejam pessoalmente responsabilizados pelo incumprimento das regras nas suas plataformas".

A proposta de Sánchez, que irá apresentar aos líderes da União Europeia (UE) na próxima cimeira, em março, defende que os proprietários sejam responsabilizados criminalmente pelo que acontece nas suas plataformas. "O proprietário de um pequeno restaurante é responsável se a sua comida envenenar um cliente, o proprietário de uma rede social deve ser responsável se envenenar a nossa sociedade", afirmou em Davos.

Desde a entrada em vigor da Lei dos Serviços Digitais da UE (DSA), as grandes empresas de Internet são responsáveis por impedir atividades ilegais ou a propagação de desinformação na UE. Se não cumprirem a legislação, Bruxelas pode impor uma coima que pode ir até 6% do seu volume de negócios global.

De acordo com o plano de Sánchez, se isso mudar, poderemos ver Jeff Bezos, proprietário da Amazon, Mark Zuckerberg, proprietário da Meta ou Elon Musk, proprietário do X, sentados no banco dos réus . Sem os nomear, mas referindo-se a eles, Sánchez acusou-os de "não pararem as notícias falsas porque são boas para o negócio e trazem mais cliques e anúncios". Além disso, salienta que as utilizaram "para promover a sua agenda".

De acordo com Sánchez, o campo de batalha em que as redes sociais se tornaram "não aconteceu por acaso" e falhou o seu objetivo inicial de "reforçar a democracia". A democracia está agora em risco, diz, devido aos ataques da Rússia, do "antissistema" e dos "donos das redes sociais".

"Não se contentam em ter poder económico, mas querem ter poder político de uma forma que está a minar as nossas instituições democráticas", lamentou Sánchez, atacando diretamente "um pequeno grupo de tecnomilionários". Uma acusação que surge apenas alguns dias após a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, evento no qual Bezos, Zuckerberg, Musk e o diretor-executivo da Google, Sundar Pichai, desfrutaram de lugares na primeira fila. Uma influência que, no caso de Musk, vai ao ponto de o empresário da tecnologia ter um lugar no gabinete de Trump.

Reformulando um dos slogans da campanha de Trump, Sanchez apelou a "tornar as redes sociais novamente grandes" e a devolver-lhes "o seu objetivo original". Embora o político reconheça que "não será fácil" e que "estas pessoas são extremamente poderosas", têm "recursos ilimitados" e "jogam sujo". "Não seguem as nossas regras morais", afirmou.

Adeus ao anonimato nas redes?

No seu discurso, Sánchez mencionou uma medida controversa para acabar com a desinformação, o discurso de ódio e o assédio nas redes sociais. " Temos de acabar com o anonimato nas redes sociais", disse Sánchez.

"Nos nossos países, ninguém pode conduzir sem carta, mas continuamos a permitir que as pessoas naveguem [na Internet] sem associar o seu perfil a uma identidade real", lamentou. De acordo com Sánchez, isto permite que os cidadãos atuem sem terem de lidar com as consequências dos seus atos.

"Os cidadãos têm direito à privacidade, não ao anonimato ou à impunidade", defendeu. Para preservar esse direito, Sánchez propôs que os cidadãos possam ter uma "carteira de identidade" à qual possam associar o seu pseudónimo e ser responsabilizados em caso de crime. "Um utilizador de rede social, um verdadeiro DNI", defendeu Sánchez.