John Ratcliffe confirmado como novo diretor da CIA da administração Trump

PUBLICIDADE

O Senado norte-americano confirmou a nomeação do presidente Donald Trump, John Ratcliffe, como diretor da Central Intelligence Agency (CIA), tornando-o o segundo membro do governo da administração Trump.

Ratcliffe foi diretor dos serviços secretos nacionais durante o primeiro mandato de Trump e é a primeira pessoa a ocupar este cargo e o cargo de topo na CIA.

O Senado votou a favor da confirmação de Ratcliffe por 74-25, com 20 democratas e um independente a juntarem-se aos republicanos para apoiar a escolha de Trump.

O republicano do Texas e antigo procurador federal delineou a sua visão para a CIA numa audiência no Senado na semana passada, argumentando que a agência deveria ser menos avessa ao risco e mais disposta a submeter-se a operações secretas.

"Recolheremos informações, especialmente informações pessoais, em todos os cantos do mundo, por mais obscuras ou difíceis que sejam", afirmou na audiência. "Conduziremos ações secretas sob a direção do presidente, indo a locais onde mais ninguém pode ir e iremos fazer coisas que mais ninguém pode fazer".

Embora não tenha entrado em detalhes sobre as prioridades dos serviços secretos dos EUA, Ratcliffe disse que a agência deveria utilizar melhor a tecnologia, como inteligência artificial e computação quântica para enfrentar adversários, incluindo Rússia e China.

"Não estamos onde deveríamos estar", disse Ratcliffe aos membros da Comissão de Inteligência do Senado.

Ratcliffe afirmou que considera a China como o maior rival geopolítico do país e que a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte representam desafios para a segurança nacional. Também referiu ameaças como os cartéis de droga, os grupos de piratas informáticos e as organizações terroristas.

Apesar de alguns democratas terem levantado questões sobre a capacidade de Ratcliffe para gerir a agência de forma objetiva, o novo diretor afirmou, durante a sua audição, que iria liderar a CIA sem "preconceitos políticos e pessoais".

Trump e outros republicanos criticaram anteriormente o trabalho da CIA e de outras agências de espionagem, alegando que se concentravam demasiado em questões como as alterações climáticas e a diversidade da força de trabalho.

Os apelos a uma ampla revisão causaram preocupação entre alguns atuais e antigos funcionários dos serviços secretos, que afirmam que as mudanças podem tornar os EUA menos seguros.

Há muito que Trump desconfia das agências de informação, acusando-as anteriormente de tentarem minar o seu primeiro mandato e as suas campanhas eleitorais.

Durante o primeiro mandato como presidente, Trump retratou os funcionários dessas agências como parte de uma conspiração do chamado "estado profundo" contra ele e ficou contra os funcionários dos serviços secretos do país - e do lado do presidente russo Vladimir Putin em 2018 - quando questionado se acreditava que Moscovo se intrometeu nas eleições de 2016.

No entanto, como acontece com outros apontados de Trump, Ratcliffe é da confiança do presidente. Além do seu trabalho para defender Trump durante o seu primeiro processo de impeachment, Ratcliffe também questionou vigorosamente o ex-conselheiro especial Robert Mueller quando ele testemunhou perante os legisladores sobre sua investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

Ratcliffe foi anteriormente acusado pelos democratas de politizar os serviços secretos quando divulgou informação russa que alegadamente revelava dados prejudiciais sobre os democratas durante as eleições de 2016, apesar de reconhecer que podiam não ser verdadeiros.

PUBLICIDADE

O novo diretor da CIA torna-se o segundo membro da administração de Trump, depois de o antigo senador da Florida Marco Rubio ter sido nomeado secretário de Estado esta semana.

A candidata nomeada por Trump para o segundo mandato de diretora dos serviços secretos nacionais, a controversa ex-congressista democrata Tulsi Gabbard, enfrenta provavelmente um caminho mais difícil para a confirmação.

Gabbard tem enfrentado críticas de democratas e republicanos por causa de comentários controversos anteriores em apoio à Rússia e reuniões de 2017 com o então presidente sírio Bashar al-Assad. A sua audição está agendada para 30 de janeiro.