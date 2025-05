Projeto de Milei de eliminar feminicídio do código penal suscita reações negativas na Argentina

PUBLICIDADE

A Argentina está a planear eliminar o femicídio do seu código penal, segundo a administração do presidente Javier Milei, desferindo mais um golpe nos direitos das mulheres no país.

O ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, anunciou recentemente que o governo pretende aprovar uma reforma no Congresso para eliminar o conceito legal de feminicídio.

"Esta administração defende a igualdade perante a lei consagrada na nossa Constituição Nacional", escreveu Cúneo Libarona no X. "Nenhuma vida vale mais do que outra".

O femicídio - o assassinato de uma mulher por um homem devido ao seu género - foi acrescentado ao código penal argentino como um crime específico em 2012 e é punível com pena de prisão perpétua. No entanto, o número de femicídios tem-se mantido elevado desde então, de acordo com os defensores dos direitos das mulheres, com centenas de mortes deste tipo registadas todos os anos.

Cerca de 295 femicídios foram registados no ano passado, em comparação com 322 em 2023 e 242 em 2022, de acordo com dados do Observatório do Femicídio da Provedoria de Justiça Nacional.

"Eliminar o feminicídio como uma categoria legal colocaria mulheres e meninas em maior risco", escreveu Mariela Belski, diretora-executiva da Amnistia Argentina, no X na quarta-feira.

No Fórum Económico Mundial de Davos, na semana passada, Milei criticou "a agenda sinistra do wokismo" e disse que "o feminismo radical é uma distorção do conceito de igualdade".

"Chegámos ao ponto de normalizar o facto de que em muitos países supostamente civilizados, se matarmos uma mulher, chama-se femicídio", afirmou o populista de extrema-direita no seu discurso. "E isso implica uma punição mais grave do que se matarmos um homem, simplesmente com base no sexo da vítima - fazendo com que, legalmente, a vida de uma mulher valha mais do que a de um homem".

Não é claro quando é que a proposta de reforma do código penal será apresentada ao Congresso e se o governo minoritário de Milei terá apoio suficiente para aprovar a medida.

A Argentina é há muito considerada um dos países mais progressistas da América Latina no que diz respeito à igualdade de género e às medidas de diversidade, mas a administração de Milei tem visado os direitos das mulheres desde que tomou posse em dezembro de 2023.

O Ministério da Mulher e a Subsecretaria de Proteção contra a Violência de Género foram imediatamente extintos, enquanto os programas de apoio às mulheres vítimas de violência foram reduzidos. Em novembro passado, a Argentina foi o único país a votar contra uma resolução da ONU que promove o fim de todas as formas de violência em linha contra mulheres e raparigas.

O governo de Milei pretende também revogar medidas como a paridade de género nas listas eleitorais, as quotas laborais para as minorias sexuais e os documentos de identidade não binários.

A sua posição contra aquilo a que chama "ideologia de género" ganhou força este mês, após a tomada de posse do presidente dos EUA, Donald Trump - um aliado e admirador de Milei.

Horas depois de ter prestado juramento na semana passada, Trump assinou uma ordem executiva que põe fim aos programas de diversidade, equidade e inclusão no governo federal dos EUA, que descreveu como "perigosos, humilhantes e imorais".