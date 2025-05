Kim Jong-un critica funcionários norte-coreanos por causa da "farra da bebida" numa rara repreensão pública

PUBLICIDADE

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez uma rara repreensão pública a dezenas de funcionários do partido por má conduta relacionada com o que disse ser a "farra da bebida", de acordo com a imprensa estatal.

Durante uma reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia (WPK) esta semana, Kim terá repreendido os funcionários dos condados de Onchon e Usi, onde estão a ser construídas fábricas no âmbito da "Política de Desenvolvimento Regional 20×10", que visa modernizar as regiões rurais.

Segundo a agência noticiosa NK News, sediada em Seul, nas últimas semanas foram realizadas grandes cerimónias para celebrar a abertura de fábricas de produção de vestuário, alimentos e outros artigos.

Em Onchon - situada na costa ocidental da Coreia do Norte - mais de 40 funcionários cometeram irregularidades ao participarem numa "farra de bebidas em grupo", de acordo com o meio de comunicação estatal KCNA.

"Nunca antes na história do nosso partido tinha havido um ato tão imprudente", afirmaram altos funcionários do WPK num relatório citado pela KCNA. "O consumo coletivo de álcool e o comportamento delinquente (...) são totalmente contrários à linha do partido sobre a construção da disciplina".

A natureza das infrações cometidas na região sudoeste de Usi é desconhecida, embora o relatório citado pela KCNA se refira a "crimes antipopulares" cometidos contra cidadãos locais.

"Aqueles que abusam do seu poder e trabalham de forma burocrática nas áreas locais estão a tentar destruir a fortaleza sagrada da unidade entre o partido e o povo", terá dito Kim na reunião do WPK desta semana. "Este é um mega crime que nunca poderá ser perdoado pelo nosso partido, pelo nosso povo, pelo nosso sistema e pelo nosso poder legal".

Segundo a KCNA, Kim disse que a reunião deveria servir de alerta para os funcionários do WPK em todo o país e prometeu uma repressão a nível nacional contra o mau comportamento. Durante a reunião, Kim dissolveu o comité do partido em Onchon e o "órgão de inspeção agrícola" em Usi, e puniu os altos funcionários, informou o jornal estatal Rodong Sinmun.

A crítica pública é invulgar porque o consumo de álcool é comum e não é desaprovado na Coreia do Norte, enquanto que tais purgas são normalmente efetuadas à porta fechada.

No início desta semana, Kim inspecionou uma instalação de produção de material nuclear e fez um apelo ao reforço da capacidade de combate nuclear do país, de acordo com os meios de comunicação social estatais.

Kim disse que fazer isso é "a nossa nobre tarefa invariável" para lidar com a intensificação dos desafios colocados por "forças hostis", numa aparente referência aos Estados Unidos e à Coreia do Sul.

O regresso do presidente norte-coreano, Donald Trump, à Casa Branca aumenta as perspetivas de retoma da diplomacia entre Washington e Pyongyang, uma vez que Trump e Kim se encontraram três vezes durante o seu primeiro mandato.