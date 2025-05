PUBLICIDADE

Passaram 40 anos desde a abertura total da vedação da fronteira de Gibraltar, um acontecimento que pôs fim a 15 anos de bloqueio e abriu o posto fronteiriço entre o território britânico e o território espanhol de La Línea de la Concepción ao trânsito de veículos e mercadorias.

Embora a reabertura tenha marcado umponto deviragem nas relações entre o Reino Unido e a Espanha na altura, o pequeno enclave no extremo sul da Península Ibérica deu origem a tensões geopolíticas entre os dois aliados em várias ocasiões nas últimas décadas.

Quando é que a cerca de Gibraltar foi fechada?

Foi o ditador Francisco Franco que ordenou o encerramento definitivo da vedação em 8 de junho de 1969, cortando as comunicações com o enclave e provocando o isolamento total entre familiares, amigos e vizinhos que viviam em lados diferentes da fronteira.

Franco tomou esta decisão em resposta a um referendo em que a população de Gibraltar votou unanimemente a favor da permanência sob a soberania britânica. A fronteira foi formalmente aberta em 1985, ano em que passou a ser autorizado o tráfego rodoviário, permitindo a troca de mercadorias. No entanto, três anos antes, em 1982, foi permitida a circulação de peões de um lado para o outro. A abertura total foi levada a cabo pelo governo socialista de Felipe González com um objetivo claro: aderir ao Mercado Comum Europeu e à NATO.

"Felipe González e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Fernando Morán, estavam absolutamente determinados, não só pelo erro histórico que Franco tinha cometido, mas também pelos interesses nacionais", disse à RTVE Juan Carmona, antigo presidente da Câmara de La Línea de la Concepción, o município que faz fronteira com Gibraltar.

Brexit continua a gerar dúvidas anos depois

Quase uma década depois de os britânicos terem votado a favor da saída da União Europeia, a 23 de junho de 2016, as negociações sobre um pacto definitivo em relação a Gibraltar ainda estão ameaçadas.

Em declarações à TVE, o ministro dos Negócios Estrangeiros , José Manuel Albares, afirmou que "neste momento, há um aspeto específico sobre a livre circulação de pessoas e outro sobre mercadorias, que são os últimos obstáculos". No entanto, sublinhou que"existe vontade política para chegar a um acordo".

Até agora, as autoridades espanholas e gibraltinas têm efetuado controlos pouco rigorosos na fronteira, embora a falta de acordo entre as duas partes tenha provocado cenas caóticas, por exemplo, no dia 22 de novembro, quando a Polícia Nacional espanhola começou a pedir de surpresa os passaportes aos cidadãos que queriam entrar em Espanha. Cerca de 15 mil trabalhadores espanhóis atravessam diariamente a fronteira para irem trabalhar.

O acordo de Ano Novo

Após o Brexit, foi assinado em 2020 o Acordo de Ano Novo, que definiu o estatuto da vedação da fronteira, embora sem uma resolução definitiva. Desde então, as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre a integração de Gibraltar no espaço Schengen estão num impasse.

A Euronews contactou o ministro-chefe de Gibraltar. Fabian Picardo afirma que está "a trabalhar de boa-fé para resolver todas as questões de uma forma que todas as partes possam aceitar". O chefe do governo de Gibraltar explica que esta semana estão "a trabalhar para tentar resolver as preocupações mútuas que afetam ambas as partes, como o trânsito de pessoas e bens".

Necessidade urgente de uma resolução definitiva

Os especialistas consultados pela Euronews afirmam que é urgente uma resolução definitiva. "Se não houver acordo, o posto fronteiriço pode entrar em colapso, o que seria de facto muito grave", diz María Jesús Corrales, jornalista especializada em assuntos de Gibraltar.

"É uma fronteira com um tráfego muito intenso", acrescenta. Mas, para além das consequências práticas para o posto fronteiriço, haveria também um grave impacto económico. "25% do Produto Interno Bruto do Campo de Gibraltar depende de Gibraltar", afirma Corrales, preocupada com os prejuízos que um eventual encerramento da fronteira poderia ter para a economia da região espanhola.

Todas as partes manifestaram repetidamente a sua boa vontade. Fabián Picardo Ministro principal de Gibraltar

Perante este cenário, Picardo reconhece a urgência das negociações. "Todas as partes manifestaram repetidamente a sua boa vontade e o seu empenhamento em resolver as questões, chegando a um tratado o mais rapidamente possível", diz-nos.

Para além da situação económica, que é a mais preocupante para as empresas que operam na zona, há que ter em conta o "fator humano". A própria María Jesús Corrales é espanhola e vive em Gibraltar, tal como muitos outros cidadãos que aí desenvolveram as suas carreiras. "A nível humano, pode ser um grande golpe, os políticos estão a fazer uma grande aposta com tudo isto", diz.

"Podemos ter um tratado amanhã"

"Há um certo cansaço, uma fadiga entre os cidadãos, toda a gente está ansiosa para que se chegue a um acordo que dê definitivamente paz de espírito e garantias jurídicas aos cidadãos de ambos os lados da fronteira", diz a jornalista.

De momento, o sistema de fronteira permeável dá flexibilidade aos cidadãos, mas é ocasional. Para Corrales, a solução seria que a União Europeia "implementasse o sistema de entradas e saídas do espaço Schengen em Gibraltar para facilitar a mobilidade".

Até à data, as propostas que Gibraltar apresentou defendem esta garantia do espaço Schengen, segundo o ministro-chefe. Picardo diz que Gibraltar apresentou soluções que protegem a segurança de Schengen epreservam a integridade do mercado único da UE. "Se essas soluções forem aceites esta semana, poderemos ter um tratado amanhã", confirma.