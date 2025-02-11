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Operação anti-máfia em Palermo resulta em mais de 180 detenções

Um polícia em frente a um mural que representa o chefe Matteo Messina Denaro, 24 de abril de 2008, Palermo, Itália
Um polícia em frente a um mural que representa o chefe Matteo Messina Denaro, 24 de abril de 2008, Palermo, Itália Direitos de autor  Alessandro Fucarini/AP2008
Direitos de autor Alessandro Fucarini/AP2008
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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Mais de 180 medidas cautelares foram executadas na terça-feira em Palermo, na Sicília, numa grande operação contra a máfia italiana.

Uma mega operação anti-máfia conduzida pelo comando da província de Palermo desde a madrugada desta terça-feira resultou em mais de 180 detenções.

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De acordo com uma nota oficial do Ministério Público, a operação tem por objetivo "desarticular as organizações mafiosas da cidade de Palermo e da sua província, em especial em Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale-San Lorenzo, Santa Maria del Gesù e Bagheria".

Os detidos são acusados de diversos crimes, incluindo associação criminosa de natureza mafiosa, tentativa de homicídio, extorsão consumada ou tentada, agravada pelo método mafioso, tráfico de drogas, cumplicidade, crimes relacionados com armas, crimes contra a propriedade e a pessoa, jogo ilegal, entre outros ilícitos.

Desde o início da madrugada, dezenas de familiares dos detidas no âmbito da operação colocaram-se em frente à esquadra a aguardar novidades dos seus entes queridos.

A investigação permitiu revelar o organigrama das principais famílias mafiosas, os negócios dos grupos e mais uma tentativa da Cosa Nostra de reconstituir a sua cúpula provincial, reagindo à repressão que, nos últimos anos, resultou na prisão de milhares de pessoas.

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