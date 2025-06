Exército israelita não se retirará da fronteira entre Gaza e Egito

PUBLICIDADE

Israel não tenciona retirar-se de um corredor estratégico na Faixa de Gaza nos próximos dias, afirmou um responsável israelita, numa ação que pode pôr em perigo o acordo de cessar-fogo entre o país e o Hamas.

Nos termos do acordo, Israel deverá começar a retirar os seus soldados do Corredor de Filadélfia, uma faixa de terra com cerca de 14 quilómetros de comprimento junto à fronteira de Gaza com o Egito, no sábado.

As tropas israelitas deverão concluir a sua retirada da zona até 9 de março.

No entanto, um funcionário israelita não identificado disse na quinta-feira que o exército do país iria permanecer na zona para impedir o contrabando de armas pelo Hamas.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou ter visto recentemente túneis de contrabando na zona. No entanto, o Egito afirma que destruiu esses túneis há anos e que tem impedido o contrabando através de uma zona tampão militar.

O Hamas afirmou que qualquer tentativa israelita de permanecer no corredor seria uma "violação flagrante" de um acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor em janeiro.

Horas antes do anúncio de quinta-feira sobre o Corredor de Filadélfia, o Hamas libertou os restos mortais de quatro reféns israelitas em troca de mais de 600 prisioneiros palestinianos, marcando a última troca planeada para a primeira fase do cessar-fogo.

Os restos mortais foram confirmados como sendo os de Ohad Yahalomi, Itzhak Elgarat, Shlomo Mantzur e Tsachi Idan, de acordo com o Fórum dos Reféns, que representa as famílias dos prisioneiros.

A maior parte dos palestinianos libertados regressaram a Gaza, onde tinham sido detidos após o ataque de 7 de outubro e mantidos sem acusação.

A sua libertação foi adiada no sábado por Israel, que alegou, juntamente com a Cruz Vermelha, que a prática do Hamas de fazer desfilar os reféns perante multidões e câmaras durante a sua libertação era humilhante para os reféns.

O Hamas entregou os quatro corpos à Cruz Vermelha em Gaza durante a noite, sem cerimónia pública.

A primeira fase do acordo de cessar-fogo, que deverá terminar este fim de semana, permitiu a libertação de dezenas de reféns israelitas e de centenas de prisioneiros e detidos palestinianos.

As discussões sobre a segunda fase do acordo deveriam ter começado há semanas. Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que tinha enviado negociadores ao Cairo para retomar as conversações.

O enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que deverá visitar a região nos próximos dias, tem pressionado ambas as partes a iniciarem essas negociações.

Do lado israelita, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu recuperar todos os reféns e destruir as capacidades militares e governativas do Hamas - objetivos que foram ambos apoiados por Trump.

Estes objetivos podem não ser compatíveis com os do Hamas, que afirmou que libertará os restantes reféns em troca da retirada total de Israel da Faixa de Gaza.