Robert Kennedy Jr. destitui todos os membros de comité consultivo para as vacinas

O secretário da Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., despediu todos os membros de um comité científico vital, que aconselha os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) sobre a forma de utilizar as vacinas, comprometendo-se a substituí-los pelo seu próprio pessoal.

As ações foram alvo de críticas por parte de vários grupos, que consideram que a decisão de Kennedy Jr. pode pôr em perigo a futura utilização de vacinas nos EUA. Os principais médicos do país criticaram a decisão de destituir os 17 membros do painel.

Tom Frieden, presidente e diretor-executivo da Resolve to Save Lives e antigo diretor dos CDC, acusou Kennedy de "politizar" o Comité Consultivo para as Práticas de Imunização (ACIP na sigla em inglês), alertando para o facto de poder minar a confiança do público estabelecida ao longo de anos de empenho e trabalho árduo.

"Vamos olhar para trás como um erro grave que sacrificou décadas de rigor científico, minou a confiança do público e abriu a porta a teorias marginais em vez de factos", acrescentou.

Mas Kennedy insiste que a decisão foi tomada com base no mérito, uma vez que vários membros tinham muitos conflitos de interesses enquanto ocupavam um cargo neste painel.

Atualmente, os membros são obrigados a declarar quaisquer potenciais conflitos, bem como interesses comerciais, que surjam durante o seu mandato. Além disso, são obrigados a declarar os possíveis conflitos no início de cada reunião pública.

Embora normalmente não seja visto como um conselho partidário, toda a lista atual de membros do comité foi nomeada por Biden.

O secretário da Saúde argumentou num artigo de opinião para o Wall Street Journal que a administração Trump não teria sido capaz de nomear novos membros até 2028 sem remover os atuais.

"É necessária uma limpeza para restabelecer a confiança do público na ciência das vacinas", disse Kennedy Jr.

Frieden diz que as ações do secretário da Saúde foram baseadas em falsas alegações de conflito de interesses e define "uma ação perigosa e sem precedentes que deixa as nossas famílias menos seguras", reduzindo potencialmente o acesso a vacinas para milhões de pessoas.

Georges Benjamin, da Associação Americana de Saúde Pública, classificou a destituição como "um golpe". Bruce Scott, da Associação Médica Americana, alertou para o facto de a decisão poder conduzir a taxas de vacinação mais baixas e a mais surtos de doenças.

Scott também considerou o ACIP uma fonte fiável de aconselhamento científico e baseado em dados e afirmou que a decisão de Kennedy, associada à diminuição das taxas de vacinação em todo o país, contribuirá para o aumento das doenças evitáveis pela vacinação.

Kennedy é, desde há muito, um crítico acérrimo dos programas de vacinação, tendo ganho popularidade como um dos principais ativistas anti-vacinas do país, antes da sua nomeação para o cargo de responsável máximo pela saúde nos EUA.

No mês passado, alterou as orientações dos CDC sobre a covid-19 - sem consultar previamente o comité - retirando a vacina contra o vírus da lista de vacinas recomendadas para crianças e mulheres grávidas.