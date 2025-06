Fios de ouro de seda preta: a Caaba veste as suas novas roupas no início do ano Hijri

PUBLICIDADE

Uma equipa técnica especializada de 154 pessoas participou na operação, que durou várias horas, durante as quais foi removida a antiga cobertura e colocada uma nova, composta por 47 peças de seda preta, com um peso total de 1415 quilogramas.

O revestimento da Caaba foi transportada para a Grande Mesquita, acompanhado por uma equipa do Complexo do Rei Abdulaziz, especializada no fabrico do objeto.

Esta cobertura é inteiramente feita de seda preta natural e leva 11 meses de trabalho contínuo para ser bordada.

O objeto é bordado com 68 versículos do Alcorão, com fio de prata dourado de 24 quilates, o que lhe confere um aspeto luxuoso e reflete o seu valor religioso e artístico.

Depois de removida a cobertura anterior, é lavada com água de Zamzam e depois enviada para vários países islâmicos para ser exposta em museus e centros culturais e religiosos, como um dos símbolos religiosos e artísticos mais proeminentes associados à Caaba.

A Caaba, situada no centro da Grande Mesquita, é o local mais sagrado do Islão, e os muçulmanos de todo o mundo dirigem-se para ela nas suas cinco orações diárias.

A Kaaba é também um destino importante para milhões de muçulmanos que efectuam todos os anos a peregrinação Umrah ou Hajj.