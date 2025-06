Vídeo. Peregrinos iniciam Hajj em Meca sob calor e novas restrições

Nos próximos dias, os fiéis irão cumprir rituais que remontam a mais de 1.400 anos, apesar do calor desafiante e das regras mais rígidas. Com as temperaturas já a atingirem os 41°C, as autoridades estão a aconselhar precaução, recomendando aos peregrinos que se mantenham à sombra e usem roupas leves e respiráveis.

Crianças com menos de 12 anos estão proibidas de realizar a peregrinação este ano. Para além disto, peregrinos não registados enfrentam multas, à medida que Riade reforça os controlos.

Embora a viagem seja espiritual, as exigências físicas mantêm-se elevadas, especialmente depois do calor extremo do ano passado ter causado mais de 1.300 mortes.