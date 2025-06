PUBLICIDADE

Começam imediatamente a ser contabilizados os danos do incêndio de ontem na zona de Palea Focaea. Como sublinhou esta manhã o presidente da Câmara de Saronikos, Dimitris Papachristou, o município vai proceder a uma análise para a recuperação da zona e o apoio às pessoas afetadas.

"Hoje tivemos um dia mais calmo em Saronicus. O grande incêndio de ontem não deixou nenhuma frente ativa e isto é uma pequena lufada de ar fresco depois de uma batalha difícil", disse Papachristou, acrescentando:

"Mas agora começa a próxima fase: apoiar as pessoas afetadas e restaurar a área. Hoje, juntamente com o Ministério, estamos a proceder a uma verificação no local para que a indemnização dos residentes afetados possa ser iniciada imediatamente.

Ao mesmo tempo, todas as nossas equipas municipais estarão no terreno nos próximos dias para restaurar a zona tal como a conhecíamos e ainda melhor.

Nós estamos aqui. E ficaremos até que cada pessoa e cada canto que foi testado esteja de novo de pé".

Passagem devastadora do incêndio

Na quarta-feira à noite, o incêndio que deflagrou na vegetação rasteira entre as povoações de Palea Focaea Attica e Thymari foi dominado, como anunciado pelos bombeiros. As casas foram atingidas pelas chamas, e dezenas de pessoas retiradas para locais seguros pelas autoridades competentes.

Os operacionais mantiveram-se em alerta para impedir quaisquer reacendimentos.

Especificamente, 170 bombeiros com 5 equipas florestais e 64 veículos estavam a trabalhar no local, enquanto 12 aviões e 12 helicópteros, incluindo dois para coordenação, operavam periodicamente a partir do ar até ao pôr do sol. Foram utilizadas embarcações da Guarda Costeira ao longo da costa e um barco de combate a incêndios. Ao mesmo tempo, recorreu-se a um grande número de voluntários, equipas da Proteção Civil e embarcações e máquinas de projeto da Região da Ática e do Estado-Maior.

Todas as forças foram coordenadas pelo Centro Operacional Móvel OLYBOS do Corpo de Bombeiros.

No total, o 112 foi acionado quatro vezes, apelando-se para a retirada dos residentes das povoações de Thymari, Tourkolimano, Katafigi, Haraka e Triantafyllia.

De acordo com um relatório, as forças policiais tiveram de retirar 40 pessoas.

Além disso, uma equipa do Departamento de Investigação de Incêndios foi para o local desde o primeiro momento para procurar as causas do incêndio.