Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

USAID fecha portas após seis décadas de operações humanitárias a nível mundial

ARQUIVO - Flores e um cartaz são colocados no exterior da sede da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, a 7 de fevereiro de 2025, em Washington
ARQUIVO - Flores e um cartaz são colocados no exterior da sede da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, a 7 de fevereiro de 2025, em Washington Direitos de autor  Jose Luis Magana/AP
Direitos de autor Jose Luis Magana/AP
De Malek Fouda
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A agência, os poucos funcionários, funções e programas que lhe restam serão agora absorvidos pelo Departamento de Estado dos EUA, marcando o fim do trabalho de ajuda humanitária que, segundo os apoiantes da USAID, salvou inúmeras vidas em todo o mundo.

Após seis décadas de atividade, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) foi extinta pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O encerramento faz parte da política de contenção da administração federal e foi um dos principais alvos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Elon Musk, que procurou eliminar o "desperdício" de despesas públicas.

Em 1961, o Congresso dos EUA aprovou a Lei da Assistência Externa e o então presidente John F. Kennedy criou a USAID como uma agência independente através de uma ordem executiva, fundindo outras agências no novo organismo federal.

ARQUIVO - Bandeiras e um cartaz de agradecimento aos trabalhadores da USAID são fotografados enquanto pessoal da USAID retira os seus pertences pessoais da sede em Washington
ARQUIVO - Bandeiras e um cartaz de agradecimento aos trabalhadores da USAID são fotografados enquanto pessoal da USAID retira os seus pertences pessoais da sede em Washington Manuel Balce Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Ao longo dos anos, a sua missão tem sido estabelecer parcerias com países para acabar com a pobreza extrema e promover sociedades resilientes e democráticas. No entanto, a administração Trump afirma que há "pouco para mostrar" em relação às seis décadas de trabalho da agência.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ordenou que a USAID e os seus restantes programas fossem absorvidos pelo Departamento de Estado até terça-feira.

"Para além de criar um complexo industrial de ONGs à custa dos contribuintes, a USAID tem pouco para mostrar desde o fim da Guerra Fria", afirmou Rubio numa publicação nas redes sociais, na terça-feira.

Com apenas uma pequena fração dos 13.000 funcionários e contratantes institucionais que dirigiam a USAID a manterem os seus empregos, alguns disseram que estavam a trabalhar para enviar o financiamento prometido antes de os seus sistemas ficarem offline para a pequena fatia de programas em todo o mundo que sobreviveram à purga da administração da ajuda externa.

ARQUIVO - A bandeira americana hasteada sozinha ao lado de um mastro vazio que anteriormente tinha a bandeira da USAID no reflexo de uma janela
ARQUIVO - A bandeira americana hasteada sozinha ao lado de um mastro vazio que anteriormente tinha a bandeira da USAID no reflexo de uma janela Jose Luis Magana/AP

"Isso acaba hoje", disse o secretário de Estado Marco Rubio numa publicação nas redes sociais na terça-feira. Os contribuintes americanos deixarão de "pagar impostos para financiar governos falhados em terras longínquas", prometeu Rubio.

Trump moveu-se para desmantelar a agência poucas semanas depois de assumir o cargo para seu segundo mandato como presidente. Ele e Musk acusaram a organização, com poucas provas, de fraude, desperdício e de promover uma agenda esquerdista e liberal.

Os apoiantes afirmam que a USAID melhorou fundamentalmente os sistemas de saúde e as redes humanitárias em todo o mundo, promoveu a democracia e tirou países e pessoas da pobreza de uma forma que salvou vidas, evitou crises de refugiados e guerras e construiu mercados e parceiros comerciais para Washington.

ARQUIVO - Antigos trabalhadores da USAID mostram o seu apoio ao pessoal da USAID que recupera os seus pertences pessoais na sede da USAID em Washington
ARQUIVO - Antigos trabalhadores da USAID mostram o seu apoio ao pessoal da USAID que recupera os seus pertences pessoais na sede da USAID em Washington Manuel Balce Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O novo sistema de ajuda da administração Trump irá reduzir a burocracia para responder mais rapidamente às crises, dar mais poder aos diplomatas no terreno num número reduzido de gabinetes regionais e dar ênfase ao comércio dos EUA e não à ajuda, sublinhou Rubio.

Solicitado a comentar os últimos dias da USAID como agência independente, o Departamento de Estado disse que iria apresentar esta semana o seu sucessor na ajuda externa, America First.

"O novo processo garantirá uma supervisão adequada e que cada dólar gasto em impostos ajudará a promover os nossos interesses nacionais", afirmou o departamento.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ajuda global à saúde dos países mais pobres atinge o nível mais baixo dos últimos 15 anos, revela estudo

Trump: "Irão pode ser tomado numa só noite e essa noite pode ser amanhã”

Donald Trump demite a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi