Após seis décadas de atividade, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) foi extinta pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

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O encerramento faz parte da política de contenção da administração federal e foi um dos principais alvos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) de Elon Musk, que procurou eliminar o "desperdício" de despesas públicas.

Em 1961, o Congresso dos EUA aprovou a Lei da Assistência Externa e o então presidente John F. Kennedy criou a USAID como uma agência independente através de uma ordem executiva, fundindo outras agências no novo organismo federal.

ARQUIVO - Bandeiras e um cartaz de agradecimento aos trabalhadores da USAID são fotografados enquanto pessoal da USAID retira os seus pertences pessoais da sede em Washington Manuel Balce Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Ao longo dos anos, a sua missão tem sido estabelecer parcerias com países para acabar com a pobreza extrema e promover sociedades resilientes e democráticas. No entanto, a administração Trump afirma que há "pouco para mostrar" em relação às seis décadas de trabalho da agência.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ordenou que a USAID e os seus restantes programas fossem absorvidos pelo Departamento de Estado até terça-feira.

"Para além de criar um complexo industrial de ONGs à custa dos contribuintes, a USAID tem pouco para mostrar desde o fim da Guerra Fria", afirmou Rubio numa publicação nas redes sociais, na terça-feira.

Com apenas uma pequena fração dos 13.000 funcionários e contratantes institucionais que dirigiam a USAID a manterem os seus empregos, alguns disseram que estavam a trabalhar para enviar o financiamento prometido antes de os seus sistemas ficarem offline para a pequena fatia de programas em todo o mundo que sobreviveram à purga da administração da ajuda externa.

ARQUIVO - A bandeira americana hasteada sozinha ao lado de um mastro vazio que anteriormente tinha a bandeira da USAID no reflexo de uma janela Jose Luis Magana/AP

"Isso acaba hoje", disse o secretário de Estado Marco Rubio numa publicação nas redes sociais na terça-feira. Os contribuintes americanos deixarão de "pagar impostos para financiar governos falhados em terras longínquas", prometeu Rubio.

Trump moveu-se para desmantelar a agência poucas semanas depois de assumir o cargo para seu segundo mandato como presidente. Ele e Musk acusaram a organização, com poucas provas, de fraude, desperdício e de promover uma agenda esquerdista e liberal.

Os apoiantes afirmam que a USAID melhorou fundamentalmente os sistemas de saúde e as redes humanitárias em todo o mundo, promoveu a democracia e tirou países e pessoas da pobreza de uma forma que salvou vidas, evitou crises de refugiados e guerras e construiu mercados e parceiros comerciais para Washington.

ARQUIVO - Antigos trabalhadores da USAID mostram o seu apoio ao pessoal da USAID que recupera os seus pertences pessoais na sede da USAID em Washington Manuel Balce Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O novo sistema de ajuda da administração Trump irá reduzir a burocracia para responder mais rapidamente às crises, dar mais poder aos diplomatas no terreno num número reduzido de gabinetes regionais e dar ênfase ao comércio dos EUA e não à ajuda, sublinhou Rubio.

Solicitado a comentar os últimos dias da USAID como agência independente, o Departamento de Estado disse que iria apresentar esta semana o seu sucessor na ajuda externa, America First.

"O novo processo garantirá uma supervisão adequada e que cada dólar gasto em impostos ajudará a promover os nossos interesses nacionais", afirmou o departamento.