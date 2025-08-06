Há 80 anos, os EUA lançaram uma bomba atómica sobre Hiroshima

A cidade de Hiroshima, no sudoeste do Japão, assinalou o 80.º aniversário do bombardeamento atómico da cidade pelos EUA. Muitos sobreviventes idosos assistiram à cerimónia em memória das vítimas da primeira utilização militar de armas nucleares, tendo expressado a sua frustração face ao apoio crescente dos líderes mundiais a estas armas como meio de dissuasão.

Com o número de sobreviventes em rápido declínio e a sua idade média a ultrapassar os 86 anos, este é considerado o último grande evento memorial para muitos deles.

"Daqui a 10 ou 20 anos, não restará ninguém para transmitir esta triste e dolorosa experiência", afirmou Minoru Suzuto, um sobrevivente de 94 anos, após ajoelhar-se para rezar no cenotáfio. "É por isso que quero partilhar a minha história o mais que puder".

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, oferece flores no Cenotáfio Memorial durante a cerimónia do 80º aniversário do bombardeamento de Hiroshima, Japão, quarta-feira Louise Delmotte/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O presidente da Câmara de Hiroshima, Kazumi Matsui, advertiu contra a crescente aceitação da construção militar e da utilização de armas nucleares para a segurança nacional, no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia e dos conflitos no Médio Oriente, com os Estados Unidos e a Rússia a possuírem a maior parte dos arsenais nucleares do mundo.

"Estes desenvolvimentos ignoram de forma flagrante as lições que a comunidade internacional deveria ter aprendido com as tragédias da história", afirmou. "Ameaçam derrubar as estruturas de construção da paz que tantos trabalharam tão arduamente para construir."

Matsui exortou as gerações mais jovens a compreenderem que estas "políticas erradas" podem ter consequências "absolutamente desumanas" para o seu futuro.

“Não nos resta muito tempo, enquanto enfrentamos uma ameaça nuclear maior do que nunca”, declarou Nihon Hidankyo, também conhecida como a Confederação Japonesa de Organizações de Vítimas de Bombas A e H, uma organização japonesa de base de sobreviventes que ganhou o Prémio Nobel da Paz no ano passado pela sua luta pela abolição nuclear.

Manifestantes sentam-se no exterior da cúpula da bomba atómica antes da cerimónia comemorativa do 80.º aniversário do bombardeamento atómico norte-americano em Hiroshima Louise Delmotte/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"O nosso maior desafio agora é mudar, nem que seja só um bocadinho, os Estados com armas nucleares que nos desprezam", afirmou a organização num comunicado.

Esperava-se que mais de 50 000 pessoas, incluindo representantes de um número recorde de 120 países e regiões, entre os quais a Rússia e a Bielorrússia, participassem na cerimónia de homenagem.

Foi guardado um minuto de silêncio e tocado um sino da paz às 08h15 da manhã, hora local, altura em que um avião americano B-29 lançou a bomba sobre a cidade.

O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, o presidente da câmara de Hiroshima e outras autoridades depositaram flores e coroas de flores no cenotáfio. Dezenas de pombas brancas, símbolo da paz, foram soltas após o discurso do Presidente da Câmara.

Ao discursar na cerimónia, Ishiba reiterou a promessa do seu governo de trabalhar para um mundo sem armas nucleares.

"Como único país capaz de transmitir ao mundo os horrores da bomba atómica, transmitiremos a memória desta trágica experiência e lideraremos os esforços internacionais para evitar que tal calamidade se repita", afirmou Ishiba num post no X.

O bombardeamento de Hiroshima destruiu a cidade e matou 140.000 pessoas. Os EUA lançaram a ogiva atómica "The Little Boy" sobre a cidade em 6 de agosto de 1945. Uma bomba ligeiramente maior, chamada "The Fat Man", foi lançada poucos dias depois sobre Nagasaki, matando 70.000 pessoas.

Estas duas ocasiões são as únicas em que foram utilizadas armas nucleares contra um alvo militar. O Japão rendeu-se a 15 de agosto de 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial e, com ela, a quase meio século de agressão japonesa na Ásia.