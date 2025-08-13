Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Santuário de Fátima acolhe milhares de migrantes na peregrinação de agosto

Santuário de Fátima acolhe milhares de peregrinos
Direitos de autor  Ana Brigida/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Ana Brigida/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Inês dos Santos Cardoso
Publicado a Últimas notícias
A Peregrinação Nacional do Migrante e do Refugiado é o momento de maior destaque da 53.ª Semana Nacional das Migrações.

Milhares de migrantes reúnem-se no Santuário de Fátima para a peregrinação internacional de 12 e 13 de agosto, presidida pelo arcebispo emérito de Urgel (Espanha), Joan-Enric Vives i Sicília.

O evento, que tem como tema "Migrantes, missionários da esperança", título da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, faz parte da Peregrinação Nacional do Migrante e do Refugiado. Este é o momento de maior destaque da 53.ª Semana Nacional das Migrações, que começou no dia 10 de agosto e termina no próximo domingo.

Esta quarta-feira, as celebrações religiosas começam com a procissão eucarística às 7h00, seguida da recitação do terço na Capelinha, às 9h00. A missa marca o encerramento do evento e inclui a benção dos doentes e a tradicional procissão do adeus. Já da parte da tarde é assinalado o 70.º aniversário da fundação do Museu do Santuário de Fátima, decorrendo uma visita guiada à exposição temporária e a exibição de um pequeno documentário.

O museu "tem por missão estudar e dar a conhecer a história e a memória das Aparições de Fátima e do Santuário" através da "preservação e exposição de diferentes testemunhos materiais que reportam ao tempo das Aparições e de múltiplos objetos que foram guardados ao longo das diferentes épocas da história de Fátima", declarou o templo, citado pela agência Ecclesia.

Queda do Muro de Berlim relembrada em Fátima

A queda do muro de Berlim também será relembrada na quarta-feira, no Santuário de Fátima, durante o terço e procissão das velas. Parte do muro de Berlim foi trazido para Fátima por ação de um emigrante português, tendo sido colocado no Santuário a 13 de Agosto de 1994. Este fragmento pesa 2.600 quilogramas e mede 3,60 metros.

O presidente da Peregrinação do Migrante e Refugiado a Fátima disse na terça-feira, após a procissão das velas, que é necessário defender os “direitos humanos dos migrantes” e que o acolhimento “não é uma opção política”.

“Acolher migrantes não é uma opção política; é uma exigência evangélica. Significa defender a dignidade sagrada de cada ser humano, criado à imagem de Deus. Devemos reconhecer o rosto de Cristo no migrante”, afirmou D. Joan-Enric Vives i Sicília, citado pela agência Ecclesia.

A peregrinação dos emigrantes, como é conhecida, mantém viva uma tradição com mais de 80 anos, iniciada por um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica de 17 paróquias da então Diocese de Leiria.

