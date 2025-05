Vídeo. Instalação artística assinala o 35º aniversário do muro de Berlim

Uma extensão de quatro quilómetros do local do antigo Muro foi revestida com obras de arte de artistas locais, refletindo os temas "Liberdade" e "Unidade".

O Muro de Berlim, erguido em 1961, foi um símbolo da Guerra Fria até à sua queda em 1989, dividindo Berlim Oriental e Ocidental.

As celebrações do aniversário, que incluem exposições, concertos e palestras, destacam a história desta barreira icónica e do seu impacto na cultura de Berlim. Eventos no âmbito da iniciativa "Hold Freedom Up High!", com milhares de músicos, assinalarão a ocasião até março de 2025.