Ucraniano preso era provavelmente o chefe da sabotagem do Nord Stream: Kiev estava envolvida?

Sabotagem do Nord Stream: terá o ucraniano dirigido os ataques?
Sabotagem do Nord Stream: terá o ucraniano dirigido os ataques? Direitos de autor  AP/AP
Direitos de autor AP/AP
De Diana Resnik
Publicado a
Partilhe esta notícia
Partilhe esta notícia Close Button

De acordo com as últimas descobertas, o ucraniano detido em Itália terá sido o mentor dos ataques aos gasodutos Nord Stream. É o que depreende do mandado de captura. O Governo ucraniano esteve envolvido?

PUBLICIDADE

De acordo com as últimas descobertas, o ucraniano Serhii K., que foi detido em Itália, terá liderado a operação global dos ataques com explosivos aos gasodutos Nord Stream e a equipa de sabotagem. Isto de acordo com o mandado de captura, que foi apresentado a uma equipa de investigação da ARD, Süddeutsche Zeitung e ZEIT.

O advogado do alegado atacante nega as alegações, tal como noticiado pelos meios de comunicação italianos. O cidadão ucraniano foi detido na quarta-feira à noite na província de Rimini, em Itália. Encontrava-se de férias com a mulher e os dois filhos numa casa de férias. O homem de 49 anos é suspeito de sabotagem anti-constitucional. Foi emitido um mandado de captura internacional contra ele.

Vestígios até à Ucrânia

Em 26 de setembro de 2022, desconhecidos fizeram explodir com bombas três dos quatro gasodutos Nord Stream no fundo do Mar Báltico. Os gasodutos destinavam-se a abastecer a Alemanha com gás russo. Com o início da guerra na Ucrânia, o projeto foi interrompido.

De acordo com as investigações, o suspeito ucraniano, juntamente com outros cinco homens e uma mulher, terá obtido passaportes falsos. Dirigiram-se aos oleodutos num barco chamado "Andromeda", que tinham alugado previamente. Aí, os mergulhadores colocaram pelo menos quatro bombas a uma profundidade de 70 a 80 metros e fixaram-nas às condutas Nord Stream 1 e Nord Stream 2, de acordo com o mandado de captura. Em seguida, teriam sido apanhados por um motorista e levados para a Ucrânia.

A sabotagem está a pôr à prova as relações entre a Alemanha e a Ucrânia?

O que é complicado é o que aconteceu: os agentes da equipa de investigação assumem que são vários suspeitos, entre eles civis, antigos militares, mas também militares no ativo. Os investigadores alemães localizaram um homem chamado Volodymyr S., no ano passado, um dos mergulhadores suspeitos no caso Nord Stream que tinha estado na Polónia. Mas Volodymyr S. conseguiu escapar a um mandado de captura. Segundo a imprensa, fugiu num veículo diplomático ucraniano antes de a polícia polaca o conseguir deter.

Descobriu-se também que o alegado chefe da equipa de sabotagem tinha ligações aos serviços secretos ucranianos. De acordo com informações do Der Spiegel, terá trabalhado para os serviços secretos ucranianos SBU há dez anos. Ainda está ativo numa associação de reservistas dos serviços de segurança, como refere o ZEIT.

Por conseguinte, não se pode excluir a possibilidade de o Governo ucraniano estar envolvido. Trata-se de uma hipótese delicada que pode pôr à prova as relações entre a Alemanha e a Ucrânia. Até agora, a Alemanha tem sido considerada um dos mais fortes apoiantes da Ucrânia na guerra contra a Rússia. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy negou até agora o envolvimento da Ucrânia.

De acordo com as autoridades italianas, Serhii K. deverá permanecer detido em Itália até, pelo menos, ao início de setembro. Nessa altura, poderá ser extraditado para a Alemanha. O cidadão ucraniano tenciona defender-se de uma transferência para a Alemanha, segundo a imprensa italiana, que cita o seu advogado. A audiência sobre uma possível extradição deverá ter lugar em meados da próxima semana. O ucraniano pode apanhar até 15 anos de prisão.

Partilhe esta notícia

