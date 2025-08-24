Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Publicidade

Pelo menos 64 palestinianos mortos em Gaza nas últimas 24 horas

Palestinianos carregam sacos de farinha descarregados de um comboio de ajuda humanitária nos arredores de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, sábado, 23 de agosto de 2025.
Palestinianos carregam sacos de farinha descarregados de um comboio de ajuda humanitária nos arredores de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, sábado, 23 de agosto de 2025. Direitos de autor  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O ministro da Defesa de Israel avisou que a cidade de Gaza poderá ser destruída numa nova operação militar, que poderá ter lugar dentro de alguns dias, numa altura em que a fome alastra na região.

Pelo menos 64 palestinianos foram mortos em ataques israelitas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas. Fontes médicas dos hospitais do enclave afirmam que pelo menos 16 pessoas foram mortas no domingo, incluindo sete pessoas que procuravam ajuda.

Estavam a atravessar uma zona militar no sul da Faixa de Gaza, tentando chegar a um ponto de distribuição de alimentos perto de Khan Younis, gerido pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uma organização contratada pelos EUA e apoiada por Israel.

Testemunhas oculares e funcionários do hospital afirmam que os soldados israelitas abriram fogo contra multidões de palestinianos que se dirigiam para o centro de distribuição. É o último de uma série de incidentes fatais relacionados com a operação GHF, que teve início no final de maio.

Parentes palestinianos choram o corpo de Karim Qdeih, de 13 anos, que foi morto juntamente com outras pessoas em ataques israelitas durante a noite em Khan Younis, 23.08.2025
Parentes palestinianos choram o corpo de Karim Qdeih, de 13 anos, que foi morto juntamente com outras pessoas em ataques israelitas durante a noite em Khan Younis, 23.08.2025 Mariam Dagga/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Os tiros foram indiscriminados", disse Mohamed Abed, um pai de dois filhos do campo de refugiados de Bureij, acrescentando que, enquanto muitos fugiam, algumas pessoas caíam no chão depois de serem baleadas.

Abed e Ahmed Sayyad, outro requerente de ajuda entre a multidão, disseram que as tropas abriram fogo quando um grupo próximo da frente da multidão avançou em direção a um local de distribuição antes da abertura prevista.

O tiroteio ocorreu a poucas centenas de metros do centro da GHF. A fundação, sediada em Delaware, não comentou o incidente, mas negou anteriormente qualquer incidente fatal nas suas instalações.

As Forças de Defesa de Israel não têm um envolvimento direto na operação da GHF, mas estão encarregadas de assegurar um perímetro de segurança a alguns quilómetros de distância das suas instalações.

As IDF não reconheceram publicamente o último incidente, mas afirmaram repetidamente no passado que as suas tropas apenas disparam tiros de aviso se os requerentes de ajuda palestinianos se aproximarem demasiado dos seus postos.

Palestinianos junto a um campo de tendas improvisado, situado junto a edifícios destruídos durante as operações aéreas e terrestres israelitas, na cidade de Gaza, 23.08.2025
Palestinianos junto a um campo de tendas improvisado, situado junto a edifícios destruídos durante as operações aéreas e terrestres israelitas, na cidade de Gaza, 23.08.2025 Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirma que mais de 2.000 palestinianos foram mortos e cerca de 15.000 outros ficaram feridos quando procuravam ajuda nos locais do GHF ou a caminho dos seus centros.

Muitos criticaram a iniciativa, uma colaboração israelo-americana destinada a substituir os sistemas tradicionais de ajuda das Nações Unidas, depois de Israel ter acusado a ONU de ter combatentes do Hamas incorporados no seu pessoal e de ter acusado o grupo de pilhar os fornecimentos para consumo próprio e para venda.

Israel não apresentou quaisquer provas destas alegações, que as Nações Unidas rejeitaram, afirmando que as suas entregas de ajuda são fortemente protegidas e chegam regularmente aos armazéns de distribuição em segurança.  

A catástrofe humanitária, já de si terrível, agrava-se à medida que Israel continua a impedir o acesso de alimentos e bens de primeira necessidade ao enclave.

Palestinianos caminham numa área de um campo de tendas improvisado localizado junto a edifícios destruídos durante as operações aéreas e terrestres israelitas
Palestinianos caminham numa área de um campo de tendas improvisado localizado junto a edifícios destruídos durante as operações aéreas e terrestres israelitas Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Segundo as Nações Unidas, 90% dos cerca de dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza correm o risco de morrer à fome devido ao nível extremamente baixo de alimentos no território sitiado.

No domingo, pelo menos oito pessoas morreram de causas relacionadas com a má nutrição, incluindo uma criança. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que o número total de mortes relacionadas com a fome subiu para 289, incluindo 115 crianças.

Entretanto, os ataques israelitas em toda a faixa estão a intensificar-se antes de uma ofensiva iminente destinada a ocupar a cidade de Gaza, no norte do enclave, depois de o gabinete de segurança de Israel ter aprovado o plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para assumir o controlo da cidade.

Os ataques aéreos têm tido como alvo vários locais, desde o extremo sul de Rafah até ao norte. Testemunhas oculares afirmam que os mísseis israelitas estão a atingir zonas civis, incluindo portos de abrigo designados. No sábado, várias pessoas foram mortas em bombardeamentos israelitas contra um campo de deslocados em Khan Younis.

Um manifestante participa num protesto contra o governo de Netanyahu e pede a libertação dos reféns detidos em Gaza pelo Hamas, em Telavive, Israel, sábado, 23.08.2025
Um manifestante participa num protesto contra o governo de Netanyahu e pede a libertação dos reféns detidos em Gaza pelo Hamas, em Telavive, Israel, sábado, 23.08.2025 Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A guerra começou depois de o Hamas ter efectuado um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando pouco menos de 1200 pessoas, que Israel diz serem maioritariamente civis. O grupo sediado em Gaza também capturou 250 pessoas como reféns durante a sua retirada para a Faixa de Gaza.

Desde então, a maioria dos reféns foi libertada no âmbito de vários acordos de cessar-fogo e de troca de reféns entre Israel e o Hamas. 50 permanecem ainda sob cativeiro do Hamas, acreditando-se que cerca de 20 estejam vivos.

O número de mortos da ofensiva de 22 meses de Israel em Gaza aproxima-se agora dos 63.000, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os seus números não distinguem entre vítimas civis e combatentes, mas a ONU diz que mais de dois terços das mortes que conseguiu verificar de forma independente eram mulheres e crianças.

Fome confirmada pela primeira vez em Gaza, segundo um organismo apoiado pela ONU

Ministro da Defesa de Israel ameaça destruir Cidade de Gaza se o Hamas não aceitar condições para cessar-fogo

Gaza: chuvas intensas inundam campos de refugiados e agravam crise humanitária