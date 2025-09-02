Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Primeiro frente a frente: Illa aplica amnistia de facto a Puigdemont e abre caminho para entendimento

Puigdemont e Salvador Illa, reunião em Bruxelas, terça-feira, 2 de setembro de 2025.
Puigdemont e Salvador Illa, reunião em Bruxelas, terça-feira, 2 de setembro de 2025. Direitos de autor  Illa vía X
Direitos de autor Illa vía X
De Christina Thykjaer
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O presidente da Generalitat, Salvador Illa, e o antigo presidente Carles Puigdemont tiveram o seu primeiro encontro em Bruxelas desde a investidura do socialista. O encontro, marcado pelo debate sobre a Lei da Amnistia e o seu enquadramento europeu, simboliza um ponto de viragem nas relações.

PUBLICIDADE

O antigo presidente catalão e líder do Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, e o atual presidente da Generalitat, Salvador Illa (PSC), reuniram-se esta terça-feira pela primeira vez desde que o socialista tomou posse no ano passado. O encontro, realizado na delegação do governo catalão junto da União Europeia, em Bruxelas, é interpretado como um gesto de normalização política, com o qual Illa optou por aplicar de facto a amnistia a Puigdemont.

Apesar de ainda não terem sido revelados muitos pormenores da reunião, um dos temas principais foi, sem dúvida, a Lei da Amnistia. Embora legalmente validada, a sua aplicação ainda está pendente e deu origem a um litígio no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre princípios como a igualdade, a segurança jurídica e a utilização de fundos públicos.

O encontro entre Illa e Puigdemont ocorre mais tarde do que o esperado e em circunstâncias diferentes das previstas pela Generalitat, que esperava que Puigdemont já pudesse regressar à Catalunha sem correr o risco de ser preso.

Enquanto aguarda a decisão do Supremo Tribunal, o "presidente" optou por reconhecer de facto a amnistia política que o líder do Junts reclama desde Waterloo. Por seu lado, a Moncloa vê a reunião como parte de uma estratégia mais alargada de estabilidade política, que contempla também a aprovação dos próximos orçamentos de Estado e um pacto de dívida regional de 85 mil milhões de euros.

O Partido Popular (PP) criticou duramente a reunião, qualificando Illa de "tóxico, hipócrita e uma fraude", e exige explicações públicas para o que considera um gesto "inaceitável".

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Supremo espanhol rejeita amnistia a Puigdemont pelo crime de peculato

Tribunal de Justiça da UE rejeita recurso de Puigdemont para ser considerado deputado europeu

Carles Puigdemont já está em Waterloo e fecha uma fuga cinematográfica