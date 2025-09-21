PUBLICIDADE

O aeroporto de Bruxelas, que enfrentou problemas consideráveis na sequência do ciberataque de sexta-feira que perturbou os sistemas eletrónicos de vários aeroportos europeus, pediu às companhias aéreas que cancelassem metade dos seus voos durante mais um dia na segunda-feira.

No domingo, o aeroporto cancelou 45 voos de saída e 30 de entrada, mais do dobro do número de voos cancelados no dia anterior, 25 partidas e 13 chegadas.

O porta-voz do aeroporto de Bruxelas, Ihsane Chioua Lekhli, disse: "Estamos a viver o dia a dia".

Os outros dois aeroportos afetados, em Londres e Berlim, também sofreram as consequências do ciberataque aos sistemas de check-in durante um segundo dia no domingo.

O aeroporto de Brandemburgo, em Berlim, declarou que os problemas com o software persistiam, mas que tinha encontrado uma solução manual, o que significava que o aeroporto não tinha sofrido grandes atrasos ou cancelamentos.

O aeroporto alertou os passageiros para os tempos de espera mais longos: "Por favor, utilize o check-in em linha, o check-in automático e o serviço rápido de entrega de bagagem", lê-se numa mensagem no sítio Web do aeroporto.

Os painéis de partida do aeroporto londrino de Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, também mostravam sinais de chegadas e partidas mais fáceis.

"O trabalho continua a ser feito para resolver e recuperar da falha de um sistema da companhia aérea Collins Aerospace na sexta-feira, que afectou o check-in", dizia um comunicado de Heathrow. "Pedimos desculpa a todos os que sofreram atrasos, mas trabalhando em conjunto com as companhias aéreas, a grande maioria dos voos continuou a funcionar".

Os aeroportos aconselharam os passageiros a verificar o estado dos seus voos antes de se deslocarem aos aeroportos e a utilizar métodos de check-in alternativos.

A partir do final de sexta-feira, os três aeroportos foram atingidos pelo ataque informático. O ataque não visou aeroportos ou companhias aéreas específicas, mas afectou o software da Collins Aerospace, cujos sistemas ajudam os passageiros a fazer o check-in, a imprimir cartões de embarque e etiquetas de bagagem e a despachar a bagagem a partir de um quiosque.

Ainda não se sabe quem está por detrás do ciberataque, mas a Comissão Europeia confirmou que a segurança da aviação e o controlo do tráfego aéreo não foram afetados e disse não haver indicação de um ataque generalizado ou grave.