Aeroporto de Bruxelas pede às companhias aéreas que cancelem metade dos voos de segunda-feira

Um funcionário do aeroporto aponta para um quadro de partidas depois de um ataque informático ter causado atrasos no Aeroporto Internacional de Bruxelas em Zaventem, Bélgica, no sábado, 20 de setembro de 2025.
Um funcionário do aeroporto aponta para um quadro de partidas depois de um ataque informático ter causado atrasos no Aeroporto Internacional de Bruxelas em Zaventem, Bélgica, no sábado, 20 de setembro de 2025.
Direitos de autor AP Photo/Harry Nakos
Evelyn Ann-Marie Dom
Publicado a
45 voos de partida e 30 de chegada foram cancelados no aeroporto de Bruxelas no domingo, prevendo-se mais cancelamentos na segunda-feira. Não se registaram cancelamentos ou atrasos significativos nos aeroportos de Heathrow, em Londres, e de Brandenburgo, em Berlim.

PUBLICIDADE

O aeroporto de Bruxelas, que enfrentou problemas consideráveis na sequência do ciberataque de sexta-feira que perturbou os sistemas eletrónicos de vários aeroportos europeus, pediu às companhias aéreas que cancelassem metade dos seus voos durante mais um dia na segunda-feira.

No domingo, o aeroporto cancelou 45 voos de saída e 30 de entrada, mais do dobro do número de voos cancelados no dia anterior, 25 partidas e 13 chegadas.

O porta-voz do aeroporto de Bruxelas, Ihsane Chioua Lekhli, disse: "Estamos a viver o dia a dia".

Os outros dois aeroportos afetados, em Londres e Berlim, também sofreram as consequências do ciberataque aos sistemas de check-in durante um segundo dia no domingo.

O aeroporto de Brandemburgo, em Berlim, declarou que os problemas com o software persistiam, mas que tinha encontrado uma solução manual, o que significava que o aeroporto não tinha sofrido grandes atrasos ou cancelamentos.

O aeroporto alertou os passageiros para os tempos de espera mais longos: "Por favor, utilize o check-in em linha, o check-in automático e o serviço rápido de entrega de bagagem", lê-se numa mensagem no sítio Web do aeroporto.

Os painéis de partida do aeroporto londrino de Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa, também mostravam sinais de chegadas e partidas mais fáceis.

"O trabalho continua a ser feito para resolver e recuperar da falha de um sistema da companhia aérea Collins Aerospace na sexta-feira, que afectou o check-in", dizia um comunicado de Heathrow. "Pedimos desculpa a todos os que sofreram atrasos, mas trabalhando em conjunto com as companhias aéreas, a grande maioria dos voos continuou a funcionar".

Os aeroportos aconselharam os passageiros a verificar o estado dos seus voos antes de se deslocarem aos aeroportos e a utilizar métodos de check-in alternativos.

A partir do final de sexta-feira, os três aeroportos foram atingidos pelo ataque informático. O ataque não visou aeroportos ou companhias aéreas específicas, mas afectou o software da Collins Aerospace, cujos sistemas ajudam os passageiros a fazer o check-in, a imprimir cartões de embarque e etiquetas de bagagem e a despachar a bagagem a partir de um quiosque.

Ainda não se sabe quem está por detrás do ciberataque, mas a Comissão Europeia confirmou que a segurança da aviação e o controlo do tráfego aéreo não foram afetados e disse não haver indicação de um ataque generalizado ou grave.

