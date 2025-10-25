Donald Trump deixou a Casa Branca na sexta-feira à noite e partiu para a Ásia, naquela que será a sua primeira viagem ao continente durante este mandato. O Presidente dos Estados Unidos fará escala na Malásia, no Japão e na Coreia do Sul.

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O Presidente dos Estados Unidos deverá trabalhar em acordos de investimento e esforços de paz antes de se encontrar cara a cara com o Presidente chinês, Xi Jinping, para tentar desanuviar a guerra comercial.

"Temos muito que falar com o Presidente Xi e ele tem muito que falar connosco", disse Trump aos jornalistas à saída da Casa Branca. "Acho que vamos ter uma boa reunião".

A primeira paragem de Trump é numa cimeira regional em Kuala Lumpur. Trump participou na cimeira anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático apenas uma vez durante o seu primeiro mandato, mas este ano a cimeira realiza-se no momento em que a Malásia e os Estados Unidos têm trabalhado para resolver uma escaramuça entre a Tailândia e o Camboja.

No domingo, está prevista uma reunião com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, seguida de uma cerimónia de assinatura conjunta com os primeiros-ministros da Tailândia e do Camboja.

Trump ameaçou, no início deste ano, suspender os acordos comerciais com os países se estes não parassem de lutar e, desde então, a sua administração tem estado a trabalhar com a Malásia para conseguir um cessar-fogo alargado.

O presidente creditou a Ibrahim o trabalho para resolver o conflito.

"Disse ao líder da Malásia, que é um homem muito bom, que acho que lhe devo uma viagem", disse aos jornalistas a bordo do Air Force One.

No domingo, o líder norte-americano poderá também ter um encontro importante com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende que os EUA reduzam os direitos aduaneiros de 40% sobre as importações brasileiras. A administração dos EUA justificou as tarifas citando o processo criminal do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro — um aliado de Trump.

Para além do comércio, Lula também criticou na sexta-feira a campanha dos EUA de ataques militares ao largo da costa sul-americana em nome do combate ao tráfico de droga. O presidente disse que planeava expor as suas preocupações a Trump numa reunião no domingo, na Malásia. A Casa Branca ainda não confirmou publicamente a realização da reunião.

Depois da Malásia, Trump tem paragens no Japão e na Coreia do Sul

De lá, Trump segue para o Japão e a Coreia do Sul, onde deve fazer progressos nas negociações de pelo menos US$ 900 bilhões (€ 776 bilhões) em investimentos para fábricas dos EUA e outros projetos com os quais esses países se comprometeram em troca de aliviar as taxas de tarifas planejadas por Trump para 15% de 25%.

A viagem a Tóquio ocorre uma semana depois do Japão ter eleito a sua primeira mulher primeira-ministra, Sanae Takaichi. Trump vai encontrar-se com Takaichi, que é uma protegida do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe. Trump era próximo de Abe, que foi assassinado depois de deixar o cargo.

Trump disse que a relação de Takaichi com Abe era "um bom sinal" e "estou ansioso por conhecê-la".

Enquanto lá estiver, Trump deverá ser recebido pelo imperador japonês Naruhito e reunir-se com as tropas americanas que estão estacionadas no Japão, de acordo com um alto funcionário dos EUA que não estava autorizado a falar publicamente e falou aos repórteres sob condição de anonimato sobre a viagem planeada.

Na Coreia do Sul, Trump deverá ter um encontro muito aguardado com Xi, da China, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico.

Arquivo - Nesta foto de arquivo de 9 de novembro de 2017, o presidente dos EUA, Donald Trump, à direita, conversa com o presidente chinês Xi Jinping. Andy Wong/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Enquanto a cimeira da APEC está marcada para Gyeongju, a reunião Trump-Xi deverá ter lugar na cidade de Busan, de acordo com o funcionário dos EUA.

A reunião segue-se a meses de movimentos voláteis numa guerra comercial entre a China e os EUA que abalaram a economia global.

Trump ficou furioso no início deste mês, depois de Pequim ter imposto novos controlos à exportação de terras raras utilizadas na tecnologia e ameaçado aumentar as tarifas de retaliação para níveis elevadíssimos. Ele disse que quer que a China compre soja americana. No entanto, no início desta semana, Trump mostrou-se otimista, prevendo que chegaria a um "acordo fantástico" com Xi.

Trump também disse que poderia perguntar a Xi sobre a libertação de Jimmy Lai, um fundador de um jornal pró-democracia, dizendo que "isso estará na minha lista".

O único encontro que poderia eclipsar a cimeira de Xi seria uma reunião improvisada com o líder norte-coreano Kim Jong Un. A especulação tem sido abundante desde que o ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chung Dong-young, disse aos legisladores este mês que era possível que Trump se encontrasse novamente com Kim na Zona Desmilitarizada, como fez em 2019.

Mas tal reunião não está na agenda do presidente para esta viagem, de acordo com o funcionário dos EUA.

Trump sugeriu que era difícil alcançar o líder norte-coreano.

"Eles têm muitas armas nucleares, mas não têm muito serviço telefónico", disse ele.