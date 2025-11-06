Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Força Expedicionária Conjunta lança parceria reforçada com a Ucrânia

Reunião dos ministros da Defesa da Força Expedicionária Conjunta (JEF) em Bodo, Noruega, quarta-feira, 5 de novembro de 2025.
Reunião dos ministros da Defesa da Força Expedicionária Conjunta (JEF) em Bodo, Noruega, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Amandine Hess
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Os ministros da Defesa da coligação liderada pelo Reino Unido reuniram-se com os seus homólogos ucranianos em Bodø, na Noruega, para aprofundar a sua colaboração e reforçar a segurança na região nórdico-báltica.

Os ministros da Defesa da Força Expedicionária Conjunta (JEF, na sigla inglesa) reuniram-se com os seus homólogos ucranianos na Noruega para lançar uma parceria reforçada com a Ucrânia, vista como um marco da segurança euro-atlântica na região nórdico-báltica.

"Este é um sinal poderoso para Putin e para quaisquer outros potenciais agressores de que a JEF está mais forte do que nunca. Mais unida do que nunca, mais inovadora do que nunca, mais flexível do que nunca nas nossas respostas operacionais", afirmou o Secretário de Estado da Defesa do Reino Unido, John Healey.

Criada em 2014, a JEF é uma força multinacional liderada pelo Reino Unido e composta por 10 países europeus: Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Estónia, Letónia, Lituânia e Países Baixos.

Membros da Força Expedicionária Conjunta (JEF)
Membros da Força Expedicionária Conjunta (JEF) Euronews

A coligação dará formação às forças armadas ucranianas e colaborará na proteção de infraestruturas subaquáticas críticas, drones, medicina no campo de batalha e métodos para combater a desinformação.

O ministro da Defesa ucraniano, Denys Shmyhal, afirmou que "a Ucrânia procura aceder às tecnologias e capacidades de produção europeias com base nas quais poderemos lançar uma produção conjunta".

"Este armamento moderno não só defenderá a Ucrânia agora, como garantirá a segurança da Europa nos próximos anos e protegerá de forma fiável o seu flanco oriental da agressão russa permanente", acrescentou Shmyhal.

Reunião dos ministros da Defesa da Força Expedicionária Conjunta (JEF) em Bodo, Noruega, quarta-feira, 5 de novembro de 2025.
Reunião dos ministros da Defesa da Força Expedicionária Conjunta (JEF) em Bodo, Noruega, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. AP Photo

A reunião segue-se à conclusão, na semana passada, da Tarassis, a maior operação militar de sempre da coligação. A operação de dois meses na região nórdico-báltica mobilizou mais de 1.700 efetivos britânicos, juntamente com aliados da JEF.

Na sequência de relatos de danos em cabos submarinos no Mar Báltico no início deste ano, a força de Defesa multinacional ativou um sistema de reação denominado Nordic Warden para detetar potenciais ameaças às infraestruturas submarinas e monitorizar a frota sombra russa.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários