Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Papa Leão XIV recebe presidente da Autoridade Nacional da Palestina

O Presidente palestiniano Mahmoud Abbas, à esquerda, é recebido por Monsenhor Leonardo Sapienza à sua chegada ao pátio de São Damaso, no Vaticano
O Presidente palestiniano Mahmoud Abbas, à esquerda, é recebido por Monsenhor Leonardo Sapienza à sua chegada ao pátio de São Damaso, no Vaticano Direitos de autor  Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O econtro no Vaticano entre o Papa Leão XIV e o presidente da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, foi marcado por temas como a crise humanitária e o relançamento da solução dos dois Estados.

Foi uma manhã de forte valor diplomático no Vaticano. O Papa Leão XIV recebeu em audiência, no Palácio Apostólico, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen.

O encontro coincide com o 10.º aniversário do Acordo Global entre a Santa Sé e o Estado da Palestina, assinado a 26 de junho de 2015 e que entrou em vigor em janeiro de 2016.

A Sala de Imprensa do Vaticano informou que as conversações decorreram numa atmosfera "cordial".

O Pontífice e Abbas partilharam a preocupação com a situação na Faixa de Gaza, sublinhando a necessidade urgente de ajudar a população civil e de trabalhar para uma solução política do conflito.

"É urgente ajudar a população civil de Gaza e trabalhar pela paz, na perspetiva da solução de dois Estados", lê-se na nota do Vaticano.

Um encontro há muito anunciado

A audiência de 6 de novembro estava prevista há semanas: para o Papa Leão XIV, foi o primeiro encontro com o presidente palestiniano desde a sua eleição.

Antes do encontro presencial no Vaticano, os dois tinham falado por telefone no passado dia 21 de julho, altura em que o Papa reiterou os pontos firmes de qualquer confronto diplomático: o pleno respeito pelo direito internacional humanitário, a proteção dos civis e dos lugares sagrados, a proibição do uso indiscriminado da força e a deslocação forçada da população. Além disso, a linha da Santa Sé continua a ser clara também quanto à a diplomacia e o diálogo como única via e defende Jerusalém como cidade de carácter especial e património comum.

Durante esse telefonema, Leão XIV recordou também o 10.º aniversário do Acordo Global entre a Santa Sé e a Palestina.

A chegada a Roma e a homenagem ao Papa Francisco

Abbas chegou ontem a Roma e logo que aterrou, dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maggiore, onde deixou uma homenagem floral no túmulo do Papa Francisco, num momento de meditação privada.

Acompanhava-o o Padre Ibrahim Faltas, antigo vigário da Custódia da Terra Santa e figura histórica das relações entre a Igreja Católica e a Palestina.

Palestina, relações com a Santa Sé

O encontro de hoje não é o primeiro entre a Santa Sé e Abbas. Ao longo dos anos, o presidente palestiniano visitou várias vezes o Papa Francisco.

Em 2014, a famosa oração pela paz com Shimon Peres e o Papa Francisco teve lugar nos Jardins do Vaticano, durante a qual foi plantada uma oliveira. Na altura, o Patriarca Bartolomeu e uma representação de cristãos, judeus e muçulmanos da Terra Santa também estiveram presentes no evento, que se seguiu à viagem do Pontífice a Jerusalém.

O último encontro entre Abbas e o Papa Francisco foi a 12 de dezembro de 2024, quando a Santa Sé reiterou a necessidade de intervir na crise humanitária em Gaza e de trabalhar para uma solução de dois Estados, com Jerusalém como ponto de encontro das três religiões monoteístas.

A audiência com Abu Mazen confirma o desejo do novo Pontífice de manter um papel ativo na diplomacia internacional, reafirmando o empenho da Santa Sé em apoiar uma solução política e humanitária para a crise do Médio Oriente.

A recente visita de Herzog

Também o presidente israelita Isaac Herzog foi recentemente recebido no Vaticano: no dia 4 de setembro, o Papa Leão XIV encontrou-se com ele no Palácio Apostólico, antes de se encontrar na Secretaria de Estado com o Cardeal Pietro Parolin e o Arcebispo Paul R. Gallagher.

O tema central da visita foi a situação no Médio Oriente e a necessidade de restaurar a estabilidade na região.

Nessa ocasião, a Santa Sé reiterou que a solução de dois Estados continua a ser "a única saída para a guerra em curso", apelando a um pronto reinício das negociações, ao respeito pelo direito humanitário internacional e a um cessar-fogo permanente em Gaza, bem como à libertação dos reféns e à entrada em segurança da ajuda humanitária.

As conversações recordaram igualmente o valor histórico das relações entre a Santa Sé e Israel, abordando questões relacionadas com a presença das comunidades cristãs na Terra Santa e o seu contributo nos domínios da educação, da coesão social e da estabilidade regional, bem como a atenção especial prestada ao estatuto único da cidade de Jerusalém.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários