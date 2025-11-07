Israel lança fortes ataques aéreos contra o Hezbollah no sul do Líbano

O exército israelita atacou várias cidades no sul do Líbano na quinta-feira, horas depois do grupo militante Hezbollah ter instado o governo libanês a não entrar em negociações com Israel sobre o desarmamento do grupo.

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De acordo com o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, os residentes de várias cidades na costa mediterrânica e perto da fronteira entre o Líbano e Israel foram avisados, com antecedência, para se manterem afastados dos edifícios residenciais que Israel tinha como alvo, acrescentando que estes eram utilizados pelo Hezbollah.

O exército israelita declarou que "tinha como alvo as infraestruturas militares do Hezbollah nessas zonas, incluindo instalações de armazenamento de armas [...] construídas no centro de zonas povoadas por civis".

Acusou o grupo de estar a reconstruir as suas capacidades quase um ano após a entrada em vigor de um cessar-fogo mediado pelos EUA que pôs fim a cerca de dois meses de combates intensos.

Embora a maioria dos residentes se tenha retirado dessas áreas antes dos ataques, o Ministério da Saúde do Líbano informou que uma pessoa ficou ferida.

"Não permitiremos que o Hezbollah se rearme, recupere e reconstrua as suas forças para ameaçar o Estado de Israel", declarou o porta-voz do governo israelita, Shosh Bedrosian, numa conferência de imprensa na quinta-feira.

Fumo levanta-se após um ataque aéreo israelita na aldeia de Teir Debba, no sul do Líbano, 6 de novembro de 2025 Mohammad Zaatari/AP

Plano libanês para desarmar o Hezbollah

Entretanto, o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, e o seu governo reuniram-se em Beirute para dar seguimento a um plano elaborado pelas forças armadas libanesas para desarmar o Hezbollah e outros grupos armados não estatais no país.

Após a reunião, o ministro da Informação, Paul Morcos, disse que o gabinete "elogiou os progressos que [o exército] fez... apesar dos obstáculos contínuos, entre os quais se destaca a continuação das hostilidades israelitas".

O presidente libanês, Joseph Aoun, criticou os ataques, afirmando que "sempre que o Líbano manifesta a sua abertura a negociações pacíficas... Israel intensifica a sua agressão".

"Passou quase um ano desde que o cessar-fogo entrou em vigor e, durante esse tempo, Israel não poupou esforços para demonstrar a sua rejeição a qualquer acordo negociado entre os dois países", afirmou.

"A vossa mensagem foi recebida."

Proteção civil inspeciona os escombros de um edifício destruído por um ataque aéreo israelita na aldeia de Teir Debba, no sul do Líbano, 6 de novembro de 2025 Mohammad Zaatari/AP

Israel refere que os seus ataques quase diários têm como alvo oficiais do Hezbollah e infraestruturas militares. Em contrapartida, o governo libanês, que tem apoiado o desarmamento do Hezbollah, afirma que os ataques visam civis e infraestruturas não relacionadas com o grupo apoiado pelo Irão.

O Hezbollah recusou-se a desarmar-se e o seu secretário-geral, o xeque Naim Qassem, declarou que o grupo estará preparado para lutar, independentemente da redução das suas capacidades.

Mas os analistas afirmam que a feroz campanha aérea de Israel sobre o sul do Líbano, que teve início em setembro de 2024, já enfraqueceu significativamente as capacidades militares do grupo.

Ambos os lados acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo, que nominalmente pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah em novembro passado.

O conflito teve início quando o Hezbollah começou a disparar mísseis contra o norte de Israel, em apoio ao Hamas e aos palestinianos, provocando ataques aéreos e bombardeamentos de artilharia israelitas.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 270 pessoas foram mortas e cerca de 850 ficaram feridas na sequência das ações militares israelitas desde que o cessar-fogo entrou em vigor.