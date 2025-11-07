Israel lança fortes ataques aéreos contra o Hezbollah no sul do Líbano

As forças armadas israelitas atacaram várias cidades no sul do Líbano, visando a infraestrutura militar do Hezbollah. O governo libanês planeia desarmar o grupo.
O exército israelita atacou várias cidades no sul do Líbano na quinta-feira, horas depois do grupo militante Hezbollah ter instado o governo libanês a não entrar em negociações com Israel sobre o desarmamento do grupo.
De acordo com o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, os residentes de várias cidades na costa mediterrânica e perto da fronteira entre o Líbano e Israel foram avisados, com antecedência, para se manterem afastados dos edifícios residenciais que Israel tinha como alvo, acrescentando que estes eram utilizados pelo Hezbollah.
O exército israelita declarou que "tinha como alvo as infraestruturas militares do Hezbollah nessas zonas, incluindo instalações de armazenamento de armas [...] construídas no centro de zonas povoadas por civis".
Acusou o grupo de estar a reconstruir as suas capacidades quase um ano após a entrada em vigor de um cessar-fogo mediado pelos EUA que pôs fim a cerca de dois meses de combates intensos.
Embora a maioria dos residentes se tenha retirado dessas áreas antes dos ataques, o Ministério da Saúde do Líbano informou que uma pessoa ficou ferida.
"Não permitiremos que o Hezbollah se rearme, recupere e reconstrua as suas forças para ameaçar o Estado de Israel", declarou o porta-voz do governo israelita, Shosh Bedrosian, numa conferência de imprensa na quinta-feira.
Plano libanês para desarmar o Hezbollah
Entretanto, o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, e o seu governo reuniram-se em Beirute para dar seguimento a um plano elaborado pelas forças armadas libanesas para desarmar o Hezbollah e outros grupos armados não estatais no país.
Após a reunião, o ministro da Informação, Paul Morcos, disse que o gabinete "elogiou os progressos que [o exército] fez... apesar dos obstáculos contínuos, entre os quais se destaca a continuação das hostilidades israelitas".
O presidente libanês, Joseph Aoun, criticou os ataques, afirmando que "sempre que o Líbano manifesta a sua abertura a negociações pacíficas... Israel intensifica a sua agressão".
"Passou quase um ano desde que o cessar-fogo entrou em vigor e, durante esse tempo, Israel não poupou esforços para demonstrar a sua rejeição a qualquer acordo negociado entre os dois países", afirmou.
"A vossa mensagem foi recebida."
Israel refere que os seus ataques quase diários têm como alvo oficiais do Hezbollah e infraestruturas militares. Em contrapartida, o governo libanês, que tem apoiado o desarmamento do Hezbollah, afirma que os ataques visam civis e infraestruturas não relacionadas com o grupo apoiado pelo Irão.
O Hezbollah recusou-se a desarmar-se e o seu secretário-geral, o xeque Naim Qassem, declarou que o grupo estará preparado para lutar, independentemente da redução das suas capacidades.
Mas os analistas afirmam que a feroz campanha aérea de Israel sobre o sul do Líbano, que teve início em setembro de 2024, já enfraqueceu significativamente as capacidades militares do grupo.
Ambos os lados acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo, que nominalmente pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah em novembro passado.
O conflito teve início quando o Hezbollah começou a disparar mísseis contra o norte de Israel, em apoio ao Hamas e aos palestinianos, provocando ataques aéreos e bombardeamentos de artilharia israelitas.
De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 270 pessoas foram mortas e cerca de 850 ficaram feridas na sequência das ações militares israelitas desde que o cessar-fogo entrou em vigor.