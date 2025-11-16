Finais ATP: Sinner derrota Alcaraz e fecha época com título em Turim

Jannik Sinner é o novo mestre do ténis mundial. Em Turim, perante uma Inalpi Arena elétrica e lotada, o italiano venceu as ATP Finals 2025 ao derrotar Carlos Alcaraz por uns claros 7-6, 7-5. Foi uma vitória de peso, que chegou no final de um encontro intenso, emotivo e por vezes dramático, marcado por quebras de serviço e uma resiliência que confirmou Sinner entre os grandes do circuito.

"Incrível, terminar a época em Turim com este encontro é fantástico, estava ansioso por jogar este torneio. Estou muito contente com o público, foi inacreditável durante toda a semana", disse um Jannik emocionado, abraçando a sua equipa e família. As emções foram partilhadas com o treinador Umberto Ferrara, que não conteve as lágrimas. É o culminar de uma época que o projeta definitivamente na elite.

Primeiro set: equilíbrio, golpes magníficos e um desempate impetuoso

O início foi intenso. Alcaraz começou bem no serviço, Sinner respondeu com solidez. O encontro aqueceu depois de uma longa interrupção devido à indisposição de um espectador: um silêncio irreal caiu nas bancadas, depois o recomeço trouxe todos de volta ao ténis.

Carlos Alcaraz parecia mais brilhante nas primeiras trocas de bola, mantendo o seu serviço de forma decisiva, enquanto Jannik encontrava o seu ritmo com ases e direitas profundas. O primeiro set decorreu sem quebras, até 5-6, quando Alcaraz conseguiu o primeiro set point do encontro: Sinner anulou-o com coragem, confiando no seu serviço e na sua agressividade.

O tiebreak foi uma montanha russa: desde erros de ambos a lobs perfeitos, até ao minibreak decisivo. Sinner fechou por 7-4, levando a arena à loucura.

Segundo set: Alcaraz tenta escapar, Sinner consegue virada

Carlos Alcaraz foi assistido em campo e ficou com a coxa enfaixada. Mesmo assim, atacou o segundo set: quebra imediata e 0-2. Sinner sofreu o golpe, com duplas faltas, mas manteve-se mentalmente presente.

O encontro mudou a 2-3, quando Alcaraz cometeu demasiados erros e Jannik encontrou o contra-ataque para o 3-3, confirmado por um serviço impecável. A partir daí, a tensão aumentou: trocas de bola duras, winners na passada, passing shots impossíveis. Os dois perseguiram-se até ao 5-5.

Com 6-5 para Sinner, o italiano elevou o nível, batendo uma longa esquerda no segundo ponto do espanhol e garantindo o match point. A última troca de bola é uma condensação do jogo: pura intensidade, pressão e, no final, a esquerda de Alcaraz acaba no corredor. O rugido da Arena é estrondoso.

Uma noite que fica para a história

O encontro chega ao fim após quase duas horas de ténis muito disputado. A multidão explode, Sinner cai para trás, levanta os braços e deixa-se envolver num abraço coletivo da sua equipa. Os olhos brilhantes dizem mais do que palavras.

A vitória nas ATP Finals não é apenas um título: é um selo, um passo definitivo no caminho de um campeão que continua a crescer e a surpreender. Perante Alcaraz, o seu grande rival de geração, Jannik mostrou frieza, coragem e uma maturidade que o impulsiona fortemente para 2026.

Turim, mais uma vez, foi a sua casa. E ele retribuiu da maneira mais bonita.

Os dois campeões

Na cerimónia de entrega de prémios, Carlos Alcaraz falou com grande lucidez sobre a final e o nível manifestado pelo seu adversário, dirigindo-se também ao público de Turim.

"Estou contente com o meu nível hoje, joguei com um jogador que não perdia há dois anos em casa, o que diz muito sobre o grande jogador que ele é. Jannik, trabalhaste muito e voltaste mais forte depois de algumas derrotas. Descansa bem e prepara-te para o próximo ano, porque eu vou estar pronto. Para o público: foram respeitosos, mesmo que estivessem a favor de Jannik".

Jannik Sinner partilhou toda a sua emoção por um êxito que descreve como ainda mais intenso do que o do ano anterior: "Chegar aqui, com este nível, com o público italiano, é especial. Antes do torneio, estava ansioso, mas é ainda melhor do que no ano anterior. É muito especial. Toda a semana foi especial. Agradeço a todos, especialmente à minha equipa. Somos uma equipa, é bom celebrar agora com eles este troféu depois de meses muito intensos. Servi bem, ele é um dos melhores na resposta, tive de lutar muito".