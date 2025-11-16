Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Jannik Sinner, italiano, posa com o troféu após vencer a final do ATP Finals contra o espanhol Carlos Alcaraz em Turim
No Comment

Vídeo. Jannik Sinner derrota Carlos Alcaraz e mantém título das ATP Finals

Últimas notícias:

Jannik Sinner derrota Carlos Alcaraz em sets diretos e conquista o título das ATP Finals, somando mais um capítulo à principal rivalidade do ténis em 2025

Jannik Sinner venceu o derradeiro capítulo da rivalidade “Sincaraz” em 2025, batendo o número um do mundo, Carlos Alcaraz, por 7-6 (4), 7-5, e ergueu o troféu das ATP Finals no domingo.

A vitória foi apenas a segunda de Sinner sobre Alcaraz este ano, depois do triunfo na final de Wimbledon, e surgiu diante dos adeptos da casa, em Itália.

Alcaraz, já com o número um do ano garantido, disputou a primeira final das ATP Finals.

Apesar da derrota, mantém vantagem no confronto direto: 10-6. Os dois jogaram as últimas três finais de Grand Slam e dividiram os títulos de Grand Slam da época, dois para cada.

