Vídeo. Jannik Sinner derrota Carlos Alcaraz e mantém título das ATP Finals

Jannik Sinner venceu o derradeiro capítulo da rivalidade “Sincaraz” em 2025, batendo o número um do mundo, Carlos Alcaraz, por 7-6 (4), 7-5, e ergueu o troféu das ATP Finals no domingo.
A vitória foi apenas a segunda de Sinner sobre Alcaraz este ano, depois do triunfo na final de Wimbledon, e surgiu diante dos adeptos da casa, em Itália.
Alcaraz, já com o número um do ano garantido, disputou a primeira final das ATP Finals.
Apesar da derrota, mantém vantagem no confronto direto: 10-6. Os dois jogaram as últimas três finais de Grand Slam e dividiram os títulos de Grand Slam da época, dois para cada.