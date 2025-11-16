Vaticano: Leão XIV almoça com mais de mil pessoas no Dia dos Pobres

O Papa Leão XIV recebeu 1.300 pessoas na Sala Paulo VI, no Vaticano, para um almoço por ocasião do Dia dos Pobres.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"É com grande alegria que nos reunimos esta tarde para o almoço do Dia dos Pobres, que o nosso querido antecessor, o Papa Francisco, tanto desejou. Um forte aplauso para o Papa Francisco", disse Leão XIV antes de se sentar à mesa.

"Este almoço que agora recebemos é oferecido pela Providência e pela grande generosidade da Comunidade de São Vicente, os Vicentinos a quem queremos agradecer. E depois é um aniversário: são 400 anos do nascimento do seu fundador. Eles acompanhar-nos-ão, servindo-nos à mesa", declarou o pontífice.

Antes de participar no almoço e de celebrar a missa dominical e o Jubileu dos Pobres, o Papa saudou os mais de 40.000 fiéis que tinham chegado de todo o mundo.

"Agradeço-vos a presença. A Basílica é um pouco pequena. Fazeis parte da Igreja e podeis também seguir a Santa Missa a partir dos ecrãs. Participem com muito amor, com muita fé e saibam que estamos todos unidos em Cristo. Celebremos a Eucaristia e depois encontramo-nos para o Angelus, aqui na Praça. Deus vos abençoe a todos. Tenham um bom domingo", disse o Papa, explicando por que razão nem toda a gente poderia assistir à missa na Basílica de São Pedro.

Milhares de donativos de toda a Itália para os pobres

Por ocasião do Dia dos Pobres, a Conferência Episcopal Italiana juntou donativos de toda a Itália para a Recolha de Alimentos organizada pela Fundação Banco Alimentare Ets. "Se a pobreza cresce, a solidariedade também deve crescer. A Recolha Alimentar é um pequeno gesto que responde a uma questão importante : como fazer face às despesas. É um gesto de grande confiança e uma resposta concreta", afirmou o presidente da Conferência Episcopal Italiana, o cardeal Matteo Zuppi.

Participaram na iniciativa 155 000 voluntários e mais de 5 milhões de doadores. "Graças às 8.300 toneladas de produtos doados nos supermercados de toda a Itália, o Banco Alimentar poderá apoiar 1,8 milhões de pessoas necessitadas nos próximos meses através de 7.600 organizações de caridade afiliadas", anunciou a Conferência Episcopal, sendo que a Recolha de Alimentos continuará online até 1 de dezembro em várias plataformas dedicadas.

A Recolha de Alimentos recebeu o patrocínio e o apoio do Comité Nacional para a celebração do oitavo centenário da morte de São Francisco de Assis e é possível graças à colaboração com a Federação Nacional Italiana Sociedade de São Vicente de Paulo, a Compagnia delle Opere - Opere Sociali Ets, o Exército, a Força Aérea, a Associação Nacional Alpina, a Associação Nacional de Bersaglieri, o _Lion_s Internacional Multidistrito 108 Itália e a Federação Europeia dos Bancos Alimentares.