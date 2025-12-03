Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
UE atualiza orientações sobre asilo para refugiados sírios um ano após a queda de Assad

Refugiados e migrantes, na sua maioria provenientes da Síria, chegam à estação de comboios da cidade fronteiriça de Passau, no sul da Alemanha, a 16 de setembro de 2015
Refugiados e migrantes, na sua maioria provenientes da Síria, chegam à estação de comboios da cidade fronteiriça de Passau, no sul da Alemanha, a 16 de setembro de 2015
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
O número de sírios que pediram asilo diminuiu significativamente de 16.000 em outubro de 2024, antes da queda de al-Assad em dezembro, para 3.500 em setembro de 2025.

A União Europeia publicou na quarta-feira orientações atualizadas para os pedidos de asilo de cidadãos sírios que refletem as novas condições na Síria, um ano após a queda do antigo líder de longa data, Bashar al-Assad.

As alterações podem influenciar o resultado dos pedidos de asilo de cerca de 110.000 sírios que ainda aguardavam uma decisão de asilo no final de setembro.

A Agência da União Europeia para o Asilo afirmou que os opositores de al-Assad e os que fogem ao serviço militar "já não correm o risco de serem perseguidos".

Mas a agência afirmou que outros grupos podem ser considerados em risco na Síria pós-Assad, incluindo pessoas ligadas ao antigo governo e membros dos grupos étnico-religiosos alauítas, cristãos e drusos.

Embora as decisões sobre os pedidos de asilo sejam tomadas a nível nacional, as orientações da agência são utilizadas para informar os 27 Estados-membros da UE, bem como a Noruega e a Suíça.

Combatentes do exército sírio passam por um cinema abandonado no centro de Homs, 21 de novembro de 2025
Combatentes do exército sírio passam por um cinema abandonado no centro de Homs, 21 de novembro de 2025 AP Photo

O objetivo é criar uma maior coerência entre os 29 países que concedem proteção internacional.

O número de sírios que pediram asilo diminuiu significativamente de 16.000 em outubro de 2024, antes da queda de al-Assad em dezembro, para 3.500 em setembro de 2025.

Ainda assim, os sírios eram os que tinham o maior número de casos a aguardar uma decisão em primeira instância.

A guerra civil na Síria, que começou em março de 2011, matou cerca de meio milhão de pessoas e deslocou metade da população do país, que era de 23 milhões antes da guerra.

Mais de 5 milhões de sírios fugiram do país como refugiados. A maioria procurou refúgio em países vizinhos, como a Turquia, mas muitos foram também para a Europa, contribuindo para a crise de refugiados de 2015 no continente.

A agência de asilo afirmou que a situação na Síria é "considerada melhorada, mas volátil" desde a queda de al-Assad no final do ano passado e que "a violência indiscriminada continua a ter lugar" em certas partes do país.

Grupos de risco

Muitos sírios tinham grandes esperanças depois de al-Assad ter sido deposto numa ofensiva de grupos insurretos no início de dezembro.

No entanto, os assassinatos sectários contra membros da seita minoritária alauíta de al-Assad na região costeira da Síria e contra a minoria drusa na província meridional de Sueida, no início deste ano, causaram centenas de mortes.

Ainda assim, a agência disse que atualmente considera Damasco, a capital, segura.

A agência também citou dois outros grupos que vivem na Síria e que devem continuar a ser elegíveis para o estatuto de refugiado: As pessoas LGBTQ+ e os palestinianos na Síria, que já não recebem assistência ou proteção das Nações Unidas.

Desde o afastamento de al-Assad, mais de 1 milhão de pessoas regressaram à Síria e cerca de 2 milhões de pessoas deslocadas internamente regressaram às suas regiões, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

