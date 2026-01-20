Centenas de curdos na Alemanha pedem prisão para o presidente da Síria

Centenas de manifestantes pedem ao chanceler alemão Friedrich Merz (CDU) para que cancele a visita adiada do presidente sírio al-Sharaa. As conversações centram-se no repatriamento de cerca de 700.000 refugiados sírios.
Ali Ertan Toprak não pode deixar de abanar a cabeça perante a receção que o chanceler federal da Alemanha Friedrich Merz (CDU) planeou para o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, em Berlim.
Toprak é o presidente federal da comunidade curda e há meses que pede a prisão de al-Sharaa. O governante da Síria adiou a reunião prevista para segunda-feira, sem aviso prévio. Mas adiar não é cancelar.
Para Toprak, o antigo combatente da Al-Qaeda é um "ditador". Se al-Sharaa se mantiver no poder, poderá surgir um segundo Irão na Síria, receia. "Estes islamistas veem o Ocidente como inimigo. Isto é apenas uma fase de transição em que estão a enganar novamente o Ocidente."
Cerca de 2,5 milhões de curdos vivem na Síria. Representam cerca de dez por cento da população. Nos últimos meses, têm-se registado repetidos confrontos entre as tropas governamentais sírias e a milícia curda "Forças Democráticas Sírias" (FDS).
Mais recentemente, o exército do governo sírio capturou a cidade de Alepo, no noroeste do país, onde viviam muitos curdos. Pelo menos 22 pessoas terão sido mortas nos combates. Mais de 150.000 pessoas foram deslocadas, segundo Assam al-Gharibes, governador de Aleppo.
Curdos querem manter as armas
Também no nordeste do país, os conflitos sucedem-se. É aqui que se situa a região autónoma curda de Rojava. A auto-administração curda tem vindo a construir estruturas democráticas nesta região desde 2012.
Desde a mudança de poder em Damasco, em dezembro de 2024, a situação dos curdos no norte e no leste da Síria piorou dramaticamente. As forças armadas turcas e milícias como o HTS, cujo líder era al-Sharaa até janeiro de 2025, atacaram zonas administradas pelos curdos, deslocaram dezenas de milhares de pessoas e destruíram infraestruturas civis.
No entanto, os curdos estão dispostos a integrar-se, diz Toprak à Euronews, "mas não a qualquer preço". Contrariamente às exigências de al-Sharaa, querem manter as suas armas. "Todos os que depuseram as armas, como os alauítas no início, depois da queda de Assad, foram massacrados e é por isso que os curdos precisam de segurança."
Centenas de membros de minorias oprimidas na Síria manifestaram-se em frente às Portas de Brandemburgo, na segunda-feira. Exigem que o chanceler alemão Merz cancele a visita de al-Sharaa. "Não vamos aceitar que um criminoso seja recebido na Chancelaria", disse Toprak, que é membro da CDU.
Conversações sobre reconstrução e repatriamento
Para Merz, as acusações parecem ser, na melhor das hipóteses, uma questão marginal. O encontro adiado com o governante sírio deverá centrar-se sobretudo no repatriamento dos refugiados sírios e na reconstrução da Síria. Em novembro, Merz convidou al-Sharaa a visitar a Alemanha.
Mais de 700.000 pessoas que procuram proteção vivem na Alemanha, de acordo com os dados do Serviço Federal de Estatística desde o final de 2024. "O país precisa agora de todas as forças, sobretudo precisa de sírios para a reconstrução", escreveu Merz em novembro no X. O chefe da Chancelaria, Thorsten Frei (CDU), não respondeu a um pedido de informação da Euronews até à data-limite deste artigo.
O parceiro de coligação SPD está furioso com esta situação. "Penso que o convite do chanceler a Ahmed al-Sharaa é incorreto. Os últimos meses mostraram que a Síria não é pacífica. As minorias estão a ser oprimidas e mortas. As eleições não estão a decorrer de forma livre e democrática", disse à Euronews Rasha Nasr, porta-voz do grupo parlamentar do SPD para a política de migração. "Não é correto deportar pessoas para a Síria. Sou a favor de uma proibição absoluta das deportações para a Síria".
Al-Sharaa adiou a nomeação porque as suas tropas pró-governamentais terão acordado um cessar-fogo com as milícias curdas. Este facto foi relatado pela agência noticiosa estatal síria Sana. As FDS ainda não confirmaram o cessar-fogo. Ainda não foi marcada uma nova data para a visita de al-Sharaa a Berlim.