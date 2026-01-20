Centenas de curdos na Alemanha pedem prisão para o presidente da Síria

Ali Ertan Toprak não pode deixar de abanar a cabeça perante a receção que o chanceler federal da Alemanha Friedrich Merz (CDU) planeou para o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, em Berlim.

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Toprak é o presidente federal da comunidade curda e há meses que pede a prisão de al-Sharaa. O governante da Síria adiou a reunião prevista para segunda-feira, sem aviso prévio. Mas adiar não é cancelar.

Para Toprak, o antigo combatente da Al-Qaeda é um "ditador". Se al-Sharaa se mantiver no poder, poderá surgir um segundo Irão na Síria, receia. "Estes islamistas veem o Ocidente como inimigo. Isto é apenas uma fase de transição em que estão a enganar novamente o Ocidente."

Cerca de 2,5 milhões de curdos vivem na Síria. Representam cerca de dez por cento da população. Nos últimos meses, têm-se registado repetidos confrontos entre as tropas governamentais sírias e a milícia curda "Forças Democráticas Sírias" (FDS).

Mais recentemente, o exército do governo sírio capturou a cidade de Alepo, no noroeste do país, onde viviam muitos curdos. Pelo menos 22 pessoas terão sido mortas nos combates. Mais de 150.000 pessoas foram deslocadas, segundo Assam al-Gharibes, governador de Aleppo.

Curdos querem manter as armas

Também no nordeste do país, os conflitos sucedem-se. É aqui que se situa a região autónoma curda de Rojava. A auto-administração curda tem vindo a construir estruturas democráticas nesta região desde 2012.

Soldados das tropas governamentais sírias transportam um civil morto após confrontos com milícias curdas em Tabqa, Síria, 18 de janeiro de 2026 Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Desde a mudança de poder em Damasco, em dezembro de 2024, a situação dos curdos no norte e no leste da Síria piorou dramaticamente. As forças armadas turcas e milícias como o HTS, cujo líder era al-Sharaa até janeiro de 2025, atacaram zonas administradas pelos curdos, deslocaram dezenas de milhares de pessoas e destruíram infraestruturas civis.

No entanto, os curdos estão dispostos a integrar-se, diz Toprak à Euronews, "mas não a qualquer preço". Contrariamente às exigências de al-Sharaa, querem manter as suas armas. "Todos os que depuseram as armas, como os alauítas no início, depois da queda de Assad, foram massacrados e é por isso que os curdos precisam de segurança."

Centenas de membros de minorias oprimidas na Síria manifestaram-se em frente às Portas de Brandemburgo, na segunda-feira. Exigem que o chanceler alemão Merz cancele a visita de al-Sharaa. "Não vamos aceitar que um criminoso seja recebido na Chancelaria", disse Toprak, que é membro da CDU.

Manifestantes em frente às Portas de Brandemburgo, Berlim, 19.01.2026 Donogh McCabe, Euronews

Conversações sobre reconstrução e repatriamento

Para Merz, as acusações parecem ser, na melhor das hipóteses, uma questão marginal. O encontro adiado com o governante sírio deverá centrar-se sobretudo no repatriamento dos refugiados sírios e na reconstrução da Síria. Em novembro, Merz convidou al-Sharaa a visitar a Alemanha.

Manifestação contra a visita de Ahmad al-Sharaa a Berlim, 19/01/2026 Donogh McCabe, Euronews

Mais de 700.000 pessoas que procuram proteção vivem na Alemanha, de acordo com os dados do Serviço Federal de Estatística desde o final de 2024. "O país precisa agora de todas as forças, sobretudo precisa de sírios para a reconstrução", escreveu Merz em novembro no X. O chefe da Chancelaria, Thorsten Frei (CDU), não respondeu a um pedido de informação da Euronews até à data-limite deste artigo.

O parceiro de coligação SPD está furioso com esta situação. "Penso que o convite do chanceler a Ahmed al-Sharaa é incorreto. Os últimos meses mostraram que a Síria não é pacífica. As minorias estão a ser oprimidas e mortas. As eleições não estão a decorrer de forma livre e democrática", disse à Euronews Rasha Nasr, porta-voz do grupo parlamentar do SPD para a política de migração. "Não é correto deportar pessoas para a Síria. Sou a favor de uma proibição absoluta das deportações para a Síria".

Al-Sharaa adiou a nomeação porque as suas tropas pró-governamentais terão acordado um cessar-fogo com as milícias curdas. Este facto foi relatado pela agência noticiosa estatal síria Sana. As FDS ainda não confirmaram o cessar-fogo. Ainda não foi marcada uma nova data para a visita de al-Sharaa a Berlim.