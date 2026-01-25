Na reportagem, baseada em conversas com duas fontes dentro do Ministério da Saúde do Irão, a revista Time revelou estatísticas que diferem acentuadamente da narrativa oficial da República Islâmica.

Segundo o texto, em apenas dois dias do auge dos confrontos, “pelo menos 30 000 pessoas” foram mortas nas ruas de todo o país; um número que deixou paralisada a máquina de repressão e a logística de enterrar e transportar corpos.

De acordo com funcionários do governo que falaram com a TIME, a intensidade dos assassinatos na quinta e sexta-feira foi tal que o stock de sacos de cadáveres no país estava a esgotar-se.

Estas fontes confirmaram que devido ao elevado volume de vítimas, o sistema de ambulâncias do país ficou paralisado e as autoridades foram obrigadas a usar reboques refrigerados de 18 rodas para transportar os mortos.

Noutra parte da reportagem, especialistas em epidemiologia e historiadores de assassínios em massa compararam a situação no Irão em janeiro de 2026 com as catástrofes da Segunda Guerra Mundial.

O professor Les Roberts, da Universidade de Columbia, compara estes números com os do massacre de judeus na Ucrânia levado a cabo pelos nazis em 1941, em que 33 mil pessoas foram mortas.

Enquanto anúncios oficiais anteriores referiam um número de mortos de apenas 3117, a 21 de janeiro, estes dados alegadamente vindos do Ministério da Saúde mostram que o número real é mais de 10 vezes o valor declarado.

Corpos remados por cima de mortes no Centro Forense Kahrizak de Teerão

A par das estatísticas, a TIME também cobriu os aspetos humanos do desastre, incluindo a história de vida de Sahba Rashtian, uma artista de 23 anos morta a tiro que se tornou um símbolo dos protestos.

Segundo os amigos, ela costumava brincar com o seu nome: “O meu nome (Sahba) significa vinho e estou proibido na República Islâmica”. Vestindo uma túnica branca, o pai de Sahba chamou à filha, no seu funeral, “mártir do caminho para a liberdade”.

A reportagem da TIME enfatiza que apesar de uma completa interrupção da Internet por parte das autoridades, os assassínios foram divulgados através de ligações via satélite da Starlink.

Apesar dos esforços do aparato de segurança para ocultar as dimensões do incidente, os profissionais de saúde de vários hospitais do país falam de registos que indicam um “crime contra a humanidade” numa escala sem precedentes.