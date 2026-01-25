Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Número de mortos em protestos no Irão ultrapassa 30.000, segundo fontes do Ministério da Saúde

Protestos no Irão
Protestos no Irão Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De یورونیوز فارسی
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Numa reportagem exclusiva, a revista norte-americana Time cita dois altos funcionários do Ministério da Saúde do Irão dizendo que a escala da repressão aos manifestantes nos dias 18 e 19 de janeiro foi tão generalizada que os reboques de 18 rodas substituíram as ambulâncias.

Na reportagem, baseada em conversas com duas fontes dentro do Ministério da Saúde do Irão, a revista Time revelou estatísticas que diferem acentuadamente da narrativa oficial da República Islâmica.

Segundo o texto, em apenas dois dias do auge dos confrontos, “pelo menos 30 000 pessoas” foram mortas nas ruas de todo o país; um número que deixou paralisada a máquina de repressão e a logística de enterrar e transportar corpos.

De acordo com funcionários do governo que falaram com a TIME, a intensidade dos assassinatos na quinta e sexta-feira foi tal que o stock de sacos de cadáveres no país estava a esgotar-se.

Estas fontes confirmaram que devido ao elevado volume de vítimas, o sistema de ambulâncias do país ficou paralisado e as autoridades foram obrigadas a usar reboques refrigerados de 18 rodas para transportar os mortos.

Noutra parte da reportagem, especialistas em epidemiologia e historiadores de assassínios em massa compararam a situação no Irão em janeiro de 2026 com as catástrofes da Segunda Guerra Mundial.

Related

O professor Les Roberts, da Universidade de Columbia, compara estes números com os do massacre de judeus na Ucrânia levado a cabo pelos nazis em 1941, em que 33 mil pessoas foram mortas.

Enquanto anúncios oficiais anteriores referiam um número de mortos de apenas 3117, a 21 de janeiro, estes dados alegadamente vindos do Ministério da Saúde mostram que o número real é mais de 10 vezes o valor declarado.

Corpos remados por cima de mortes no Centro Forense Kahrizak de Teerão
Corpos remados por cima de mortes no Centro Forense Kahrizak de Teerão عکس: آسوشیتد پرس

A par das estatísticas, a TIME também cobriu os aspetos humanos do desastre, incluindo a história de vida de Sahba Rashtian, uma artista de 23 anos morta a tiro que se tornou um símbolo dos protestos.

Segundo os amigos, ela costumava brincar com o seu nome: “O meu nome (Sahba) significa vinho e estou proibido na República Islâmica”. Vestindo uma túnica branca, o pai de Sahba chamou à filha, no seu funeral, “mártir do caminho para a liberdade”.

A reportagem da TIME enfatiza que apesar de uma completa interrupção da Internet por parte das autoridades, os assassínios foram divulgados através de ligações via satélite da Starlink.

Apesar dos esforços do aparato de segurança para ocultar as dimensões do incidente, os profissionais de saúde de vários hospitais do país falam de registos que indicam um “crime contra a humanidade” numa escala sem precedentes.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Líder supremo do Irão Ali Khamenei estará a viver num bunker, segundo relatos

Ativistas apontam para mais de 5 mil mortos nos protestos no Irão. Trump lança novo aviso a Teerão

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão faz a ameaça mais direta aos EUA