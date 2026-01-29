A Croácia não vai aderir ao "Conselho de Paz" do presidente dos EUA, Donald Trump, disse o primeiro-ministro do país dos Balcãs, Andrej Plenković, na quarta-feira, sem dar razões específicas para a decisão.

"Após uma análise minuciosa, a posição do governo... é que, neste momento, a Croácia não se juntaria ao 'Conselho de Paz' por uma série de razões", disse Plenković aos jornalistas.

O primeiro-ministro disse que iria explicar os motivos da decisão numa data posterior.

No início deste mês, o governo disse que o país membro da União Europeia havia sido convidado a se juntar à nova instituição internacional de Trump.

Plenković disse que a Croácia estava à espera que a UE harmonizasse os seus pontos de vista, enquanto "avaliava os aspectos legais e outros da proposta".

Na quarta-feira, Plenković falou sobre o assunto com o presidente Zoran Milanović, tendo este último defendido que o convite deveria ser revisto pelo conselho de segurança nacional.

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, chega à cimeira da UE em Bruxelas, 22 de janeiro de 2026 AP Photo

Trump lançou a sua iniciativa "Conselho de Paz" no Fórum Económico Mundial em Davos, na semana passada, e juntou-se no palco aos líderes e funcionários dos 19 países que concordaram em assinar a sua carta fundadora.

"Vamos ter paz no mundo", anunciou Trump, ladeado por Javier Milei, da Argentina, e Viktor Orbán, da Hungria.

Embora originalmente destinado a supervisionar a reconstrução de Gaza, o estatuto do conselho não parece limitar o seu papel ao território palestiniano.

Trump disse na semana passada que espera a adesão de mais de 50 países, no que parece desafiar o papel tradicional do Conselho de Segurança das Nações Unidas na resolução de conflitos internacionais.

Os principais aliados dos EUA, incluindo a França e o Reino Unido, manifestaram dúvidas sobre a organização.

Mas foram levantadas dúvidas sobre alguns dos países convidados a integrar o organismo, incluindo a Rússia e a Bielorrússia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, segura a carta do Fórum Económico Mundial em Davos, 22 de janeiro de 2026 AP Photo

Na quarta-feira, a Bielorrússia tornou-se o mais recente país a aderir ao "Conselho de Paz", apesar das preocupações suscitadas pela repressão de que Minsk tem sido alvo ao longo dos anos contra as vozes dissidentes e pelo apoio continuado a Moscovo na invasão em grande escala da Ucrânia, o que colocou o país da Europa de Leste sob sanções severas por parte de Bruxelas e de outros países.

Numa declaração no X, o "Conselho de Paz" disse que "dá as boas-vindas à Bielorrússia como membro fundador da nossa crescente organização internacional".

Não é claro se Minsk pagou a taxa de mil milhões de dólares exigida para garantir a adesão permanente.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia afirmou, num comunicado da semana passada, que Minsk estava "preparada para assumir um papel ativo na definição de uma nova arquitetura de segurança global e regional baseada nos princípios do respeito mútuo e da consideração incondicional dos interesses nacionais dos Estados membros".